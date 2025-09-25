Decizia Înaltei Curți care va schimba practica judiciară în instanțele din România. O femeie, condamnată la 24 de ani de închisoare după ce a omorât 4 muncitori beată la volan.

O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) va schimba practica judiciară în toate instanțele din România în cazurile unde șoferii beți sau drogați provoacă accidente grave.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins cererea șoferiței din Iași care a omorât cu mașina patru muncitori, de a fi judecată sub acuzația de ucidere din culpă nu pentru omor calificat. Aceasta era sub infuența alcoolului, potrivit presshub.ro.

„În baza art. 440 alin. (2) din Codul de procedură penală respinge, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de recurenta Ghervase Adina Iuliana împotriva deciziei penale nr. 526 din data de 19.06.2025 pronunțată de Curtea de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 5992/99/2022. Obligă recurenta la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în decizia ÎCCJ.

Dublă măsură la Înalta Curte?

Conform sursei citate, decizia se bate cap în cap cu o alta a instanței supreme, mai exact, cea prin care a fost anulată condamnarea lui Mario Iorgulescu.

Hotărârea Înaltei Curți este una foarte importantă deroarece, în iunie 2024, tot ÎCCJ, prin judecătoarele Lia Savonea și Adriana Ispas, au susținut că Mario Iorgulescu trebuie judecat pentru omor din culpă și nu pentru omor calificat și au decis anularea condamnării acestuia.

Decizia ÎCCJ care va schimba practica juridică în toate instanțele din România

Conform sursei citate, această decizie va schimba practica juridică, iar șoferii drogați sau beți să poată fi condamnați și pentru omor calificat în cazul accidentelor grave.

„Cazul accidentului cu 4 morți din Iași a schimbat, întru-un final, practica judiciară în materia accidentelor auto cu drogați, bețivi și vitezomani (toate împreună). Șoferița Ghervase fusese condamnată definitiv în apel la 24 de ani de închisoare pentru omor calificat. Surpriză totuși, după ce în cazul Mario Iorgulescu acesta reușise să convingă ÎCCJ că nu e omor ci ucidere din culpă, Ghervase s-a apucat de un recurs în casație pe același model. Astăzi, ÎCCJ a decis fix la polulul opus de Iorgulescu: Șoferița Ghervase rămâne în spatele gratiilor 24 de ani pentru omor calificat ceea ce schimbă practica din întreaga țară, hotărârile ÎCCJ având caracter de practică judiciară și obligatorii pentru instanțele inferioare”, a transmis avocatul Adrian Cuculis, apărator a urmașilor uneia dintre victime.

Curtea de Apel Iași a condamnat-o pe Adina Ghervase la 24 de ani închisoare după ce a ucis într-un accident de mașină patru muncitori de la Citadin SA Iași și rănirea altor patru persoane. Ghervase se afla la volanul unui autoturism Alfa Romeo și circula cu 148 km/h prin oraș, cu o alcoolemie de 1,13‰.

Ea a pierdut controlul mașinii într-o curbă periculoasă. A lovit un zid și a ricoșat într-un grup de muncitori care lucrau la o gură de canal.

Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare după ce în 2019 a provocat un accident, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal era sub influența drogurilor și a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului, având 162 km/h.

În decembrie 2024, Curtea De Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu, fugit de la momentul accidentului în Italia, la 8 ani și 8 luni închisoare, iar ulterior, pedeapsa i-a fost redusă la 8 ani.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a introdus o cale extraordinară de atac, recursul în casație și speră să obțină majorarea pedepsei pentru Iorgulescu.

Decizia va fi luată pe 20 noiembrie de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Foto: depositphotos.com

