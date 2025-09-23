Vremea bună la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor ajunge la 26 de grade Celsius.

Clujenii se pot bucura de vreme bună, marți, 23 septembrie 2025.

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, marți 23 septembrie 2025

Astăzi, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 26 de grade Celsius.

Temperaturile minime vor fi de 10 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin la Cluj-Napoca, iar viteza vântului va fi de 8 m/s.

Până la ora 11.00, temperatura nu va depăși 20 de grade Celsius, iar maxima zilei de 26 de grade Celsius va fi în jurul orei 15.00.

