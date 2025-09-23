Alertă în Cluj! Focar de pestă porcină în Apahida. Zone de protecție și măsuri de prevenție pentru crescătorii de animale.

Direcția Sanitar Veterinară Cluj anunță o serie de restricții și măsuri de protecție pentru crescătorii de animale în contextul focarului de pestă porcină depistat în Apahida.

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în comuna Apahida, în zona străzii Nicolae Bălcescu, iar autoritățile sanitar-veterinare din Cluj au anunțat o serie de măsuri de protecție instituite pentru a evita extinderea focarului.

Focar de pestă porcină în Apahida: Zone de protecție și măsuri prevenție pentru crescătorii de animale

„Având în vedere focarul de pestă porcină din comuna Apahida, localitatea Apahida, zona străzii Nicolae Bălcescu, se instituie zona de protecție 0-3 km și zona de supraveghere 3-10 km”, se arată în informarea publicată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Apahida remisă monitorulcj.ro

În cazul în care observă sau identifică exemplare porcine bolnave, oamenii sunt îndemnați să anunțe autoritățile în domeniu la următoarele numere de telefon:

*Circumscripția veterinară Apahida – 0742218295

*Poliția Locală Apahida - 0722242712.

Măsuri de protecție și restricții pentru crescătorii de animale

Direcția Sanitar Veterinară (DSV) Cluj anunță o serie de măsuri de protecție ce trebuie respectate de crescătorii de animale:

*Să nu scoată porcii din exploatația unde sunt ținuți,

*Să nu introducă porci în exploatație, de asemenea este valabil și pentru alte rase doar cu autorizatie din partea DSVSA

*Să anunțe medicul veterinar la telefon dacă identifică animale bolnave

*Să nu sacrifice animale fără anunțarea medicului veterinar

*Să respecte normele de igienă și să impună altor persoane care intră în exploatație să respecte normele de igienă adecvate - schimbare haine, salopeta, cizme de cauciuc, dezinfecție la intrare și ieșire din adăpost, pentru a reduce riscul răspândirii virusului pestei porcine africane.

Pesta porcină africană nu reprezintă un risc de îmbolnăvire la oameni, acest virus având însă impact dezastruos la nivel economic și social, prin pagubele pe care le produce, atât în mod direct, prin mortalitate, cât și indirect, prin măsurile de sacrificare de necesitate care se impun.

