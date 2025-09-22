Momente de neuitat la Walking Olympics 2025: sport, energie și activități pentru toate vârstele

Walking Olympics a adus împreună comunitatea pentru o zi plină de sport, voie bună și momente de neuitat, chiar în centrul Clujului.

În acest weekend, Walking Olympics a adus activități pentru toate vârstele și probe pline de adrenalină.

Pe strada Universității, mișcarea, distracția și comunitatea au ajuns pe podium.

Sămbăta aceasta, distracția a fost pe podium! Walking Olympics a adus împreună comunitatea pentru o zi plină de sport, voie bună și momente de neuitat, chiar în centrul Clujului. Atmosfera a fost cu adevărat olimpică: aplauze, încurajări, emoții pe traseu și multe zâmbete pe podium.

Momente de neuitat la Walking Olympics 2025: sport, energie și activități pentru toate vârstele|Foto: Walking Month - Facebook

„Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi – participanți, susținători, prieteni și voluntari. Fără voi, energia acestui eveniment nu ar fi fost aceeași”, au transmis organizatorii.

Walking Month 2026, prima ediție de de vară

Walking Olympics a fost doar încălzirea.

„Ne vedem în 2026 pentru prima ediție de vară Walking Month!”, se arată în mesajul publicat de organizatori.

Walking Month a devenit în ultimii 10 ani mai mult decât un concurs caritabil. Este o comunitate activă care pune faptele bune în mișcare și care continuă să crească.

Peste 1 miliard de pași au făcut împreună cei 3.745 participanți la Walking Month 2024, pentru a susține cauza copiilor neurodivergenți.

Ediția 2026 a Walking Month se va desfășura la început de vară, în luna iunie.

