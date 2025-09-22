Alertă în Cluj! Mesaje de amenințare, trimise la mai multe spitale. Poliția: „Nu există indicii că ar fi reale”.

Alertă în municipiul Cluj-Napoca! Mai multe spitale au primit o serie de mesaje de amenințare pe e-mail. Poliștii și ofițerii SRI au efectuat verificări.

Alertă în Cluj! Mesaje de amenințare trimise la mai multe spitale. Poliția: „Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”.|Foto: Depositphotos.com

O serie de instituții de învățământ și spitale din Capitală, dar și din alte zone din țară, inclusiv județul Cluj, au primit mesaje de amenințare transmise prin e-mail.

Conform Poliției Cluj, mai multe unități medicale din municipiul Cluj-Napoca au primit mesaje de amenințare, însă în urma investigațiilor făcute de SRI, aceste amenințări nu s-au confirmat.

Alertă în spitalele din Cluj-Napoca: mesaje de amenințare trimise prin e-mail

Luni, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, transmite, luni, IPJ Cluj.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj arată că structurile de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și a unităților medicale.

„Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, transmite sursa citată.

Expeditorul mesajului de amenințare: „Voi provoca un masacru”

În mesajul de amenințare transmis pe adresele de e-mail ale școlilor, grădinițelor și spitalelor din București, expeditorul susținea că va provoca un „masacru”.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm… voi omorî cât mai mulți copii… când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesajul trimis duminică seara către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, potrivit Observatornews.ro

Însă, după cum arată polițiștii, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Potrivit IPJ Cluj, mesajele de amenințare care au vizat municipiul Cluj-Napoca au fost trimise pe adresele unor instituții medicale.

Astfel de amenințări ar fi fost trimise și la unități de învățământ din județul Mureș, potrivit declarațiilor făcute de Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, citate de Digi24.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: