Alertă în școlile și spitalele din București în urma unui e-mail cu amenințări. Poliția face verificări.

Mai multe şcoli, grădiniţe şi câteva spitale din Bucureşti au primit pe e-mail o ameninţare care anunţa un atac în dimineața zilei de luni.

Alertă în școlile și spitalele din București în urma unui e-mail cu amenințări

Poliția Capitalei a fost sesizată, duminică, cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare, potrivit Poliției. Oamenii legii au început verificările.

În mesajul de amenințare, expeditorul anunța că va „provoca un masacru”.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm… voi omorî cât mai mulți copii… când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesajul trimis duminică seara către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, potrivit Observatornews.ro

Poliția: Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală

Nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, afirmă luni dimineața reprezentanții Poliției Capitalei, după ce mai multe școli și unități medicale ar fi primit pe email masaje de amenințare.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, transmit polițiștii.

Astfel de amenințări ar fi fost trimise și la unități de învățământ din județul Mureș, potrivit declarațiilor făcute de Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, citate de Digi24.ro

