Este oficial. Statul român a primit despăgubiri de 5,7 mil. euro pentru tezaurul dacic furat din Olanda.
Statul român a primit, 5,7 milioane de euro, bani care reprezintă polița de asigurare pentru tezaurul dacic furat din Olanda.România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în Olanda |Foto: Muzeul Național de Istorie a României - Facebook
Muzeul Național de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliței de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului încheiat între părți.
Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brățări și Coiful dacic de la Coțofenești.
Banii vor fi restituiți dacă România primește tezaurul dacic înapoi
„Ultima tranșă, în valoare de 855.000 euro, reprezentând 15% din valoarea totală, a fost virată în data de 12 septembrie, plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro, reprezentând 85% din valoarea totală, fiind făcută în data de 25 august. În conformitate cu reglementările legale, conform comunicării primite din partea Ministerului de Finanțe, MNIR - care, la acest moment, a încasat integral asigurarea, va vira suma către bugetul de stat”, a transmis Ministerul Culturii, sâmbătă, 20 septembrie 2025, într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, la restituirea obiectelor asigurate, asigurătorul va solicita contravaloarea asigurării de la muzeu care, la rândul său, va solicita banii de la bugetul de stat.
Măsuri pentru a preveni alte posibile furturi
Ministrul Culturii, Andras Demeter, al treilea ministru la conducerea ministerului, de la momentul scoaterii tezaurului din țară, a solicitat propuneri de modificări ale procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România, pentru a reduce riscul repetării unor asemenea evenimente extrem de grave, ce afectează dramatic patrimoniul național.
