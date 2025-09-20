Vacanță de coșmar pentru un român în Italia. A fost arestat în prima zi de concediu din greșeală.

Un român aflat în vacanță în Italia a stat timp de aproape o lună în închisoare degeaba deoarece a fost arestat de carabinieri care l-au confundat cu un infractor căutat.

Arestat în prima zi a vacanței sale în Italia de către carabinieri, care l-au confundat cu un infractor căutat, un turist român a petrecut aproape o lună în închisoare înainte de a fi eliberat, au relatat vineri avocatul său și presa italiană, informează AFP, citat de Agerpes.ro.

„Coșmarul s-a terminat”, a declarat Ovidiu A., un român în jur de 30 de ani, la ieșirea joi din închisoarea din Pordenone (nordul Italiei), relatează Corriere del Veneto.



„A reușit în sfârșit să își îmbrățișeze soția și fiicele”, care îl așteptau încă din 24 august, ziua arestării sale, a declarat pentru AFP avocatul său, Stefano De Rosa.

Originar din Iași, turistul venise să petreacă câteva zile de vacanță alături de familie la Caorle, lângă Veneția, însă a avut neșansa să poarte același nume cu un alt român condamnat la doi ani de închisoare în Italia pentru furt calificat și căutat de poliție.

Numele, înregistrat la hotel, a declanșat o alertă, iar turistul a fost ridicat de carabinieri chiar la primul mic dejun.

Avocatul a trebuit să se lupte pentru a obține documentele care dovedeau că era vorba de o confuzie, deoarece primul proces pentru furt calificat data din 2014, iar condamnarea definitivă din 2020, a explicat el pentru AFP.

„Sistemele informatice ale poliției, carabinierilor, tribunalului și închisorii nu sunt interconectate și a trebuit să cer fiecărei instituții să îmi transmită documentele”, a explica acesta.

Potrivit Corriere del Veneto, turistul și familia sa ar urma să mai rămână câteva zile în Italia pentru a-și relua vacanța, înainte de a se întoarce în România.

Foto: depositphotos.com

