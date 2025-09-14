Gospodărie cuprinsă de flăcări în Panticeu: intervenție promptă pentru evitarea extinderii incendiului

Intervenție dificilă pentru pompierii clujeni în Panticeu, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gopodărie din localitatea Sărata. Echipajele ISU Cluj au utilizat 30.000 l de apă din trei autospeciale în lipsa unei surse de alimentare în zonă.

Incendiu de amploare în Panticeu|Foto: ISU Cluj

Intervenție de lungă durată în localitatea Sărata pentru pompierii clujeni

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au finalizat o amplă intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Sărata, comuna Panticeu.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 07.10, astfel că la misiune au fost trimise patru echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere de mare capacitate, precum și o autospecială pentru suportul logistic. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la mai multe anexe gospodărești, precum și la acoperișul unei case.

„Drept urmare, forțele noastre au acționat pentru protejarea unei alte case învecinate, concomitent cu localizarea și stingerea incendiului.

Incendiul risca să se extindă la o locuință învecinată|Foto: ISU Cluj

Pe de altă parte, o reală provocare a constituit-o lipsa hidranților, iar echipajele noastre nu au avut posibilitatea să alimenteze cu apă în apropiere”, informează, duminică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

În consecință, pentru lichidarea totală a incendiului, pompierii au utilizat aproape 30.000 de litri de apă care se aflau în cele trei autospeciale.

„După eforturi susținute, echipajele noastre au reușit să protejeze în totalitate casa învecinată și să lichideze incendiul”, transmite ISU Cluj.

La o primă evaluare a pagubelor, incendiul a distrus acoperișul unei case de locuit în totalitate, alături de patru anexe gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați.

„Pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, incendiul izbucnind, cel mai probabil, din cauza unei sobe improvizate”, arată sursa citată.

