Unii clujeni se joacă cu focul când sună la 112. Alarmă FALSĂ de incendiu, sancționată de poliție.

Unii clujeni se joacă cu focul când sună la numărul de urgențe 112. Este și cazul unui apel abuziv de marți seară, pentru un fals incendiu. Ulterior, autoritățile au sancționat persoana.

Alarmă falsă la un incendiu în județul Cluj | Foto: ISU Cluj / Fotografie ilustrativă

Marți, 16 septebrie 2025, la ora 18.22, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj a informat că a fost solicitat pentru o intervenție la un (presupus) incendiu într-o comună din județ.

Alarmă falsă de incendiu. Clujenii se joacă cu focul

„A fost anunțat un incendiu la o casă din localitatea Iuriu de Câmpie, comuna Cojocna. Spre locul solicitării au fost trimise trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca”, a transmis inițial ISU Cluj.

Ulterior, la nici o oră distanță, aceștia au transmis că solicitarea nu se confirmă.

Am dorit să aflăm mai multe detalii despre această solicitare, dacă a fost o greșeală, una abuzivă, cu rea-intenție sau chiar o farsă.

„Nu a fost identificat un incendiu la fața locului (la casa din localitatea Iuriu de Câmpie - n. red.), astfel că nu s-a impus intevenția pompierilor (…) A fost o alertă falsă pentru echipajele noastre. Motivele pentru care apelează cetățenii numărul unic de urgență 112 nu pot fi cercetate de către pompieri”, au transmis reprezentanții ISU Cluj pentru monitorulcj.ro.

Mii de apeluri abuzive la 112 în județul Cluj

Ulterior, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj ne-au confirmat că a fost vorba despre un apel abuziv.

„A fost vorba despre apelare abuzivă, urmând a fi dispuse măsuri de sancționare contravențională”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj pentru monitorulcj.ro.

Totuși au fost trimise trei echipaje de pompieri (pentru nimic) la fața locului, la o distanță de circa o oră si 20 de minute într-un interval aglomerat al zilei în zona Cluj, timp în care s-ar fi putut interveni cu acele trei echipaje în cazurile unor eventuale urgențe reale. De aceea este foarte important să conștientizăm că numărul 112 este pentru urgențe reale, nu pentru apeluri abuzive.

Potrivit unor date oferite ce Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru monitorulcj.ro, la nivelul județului Cluj, în perioada 01.01.2025 - 31.08.2025, operatorii 112 au preluat în total 226.158 de apeluri, dintre care 161.280 (71,31%) au reprezentat urgențe.

„Apelurile non-urgente preluate la 112 Cluj au fost în număr de 64.878 (28,69%), dintre care 8.135 au fost clasificate ca apeluri abuzive”, a precizat STS.

Totodată, ISU Cluj ne-a transmis că în perioada 01.01.2025 - 31.08.2025 au gestionat 17.655 situații de urgență la nivelul județului, dintre care 88 au fost alerte false, iar în aceeași perioadă a anului trecut, un număr similar de cazuri au fost gestionate: 17.447, dintre care 85 de alerte false.

Anul acestea, în lunile de vară din 2025, numărul urgențelor false a fost următorul:

iunie: 16

iulie: 13

august: 10

În lunile de vară de anul trecut, situația stă în felul următor:

iunie: 6

iulie: 13

august: 9

În cifrele oferite de ISU sunt incluse intervențiile pompierilor plus ambulanțe SMURD.

Recent, monitorulcj.ro a solicitat date similare și pentru IPJ Cluj (pentru fapte care s-ar încadra în atribuțiunile polițiștilor) cu privire la numărul apelurilor abuzive/alarme false, însă până la această oră nu am primit cifre oficiale. Vom reveni cu detaliii de îndată ce vom avea un răspuns.

