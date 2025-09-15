Început de săptămână cu soare la Cluj! Cum va fi vremea astăzi, 15 septembrie?

Clujenii vor avea parte de o vreme mai plăcută decât în weekendul care tocmai a trecut.

Prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie | Foto: monitorulcj.ro

A treia săptămână din luna septembrie care stă să înceapă la Cluj amintește mai mult de vară decât de toamnă.

Luni, 15 septembrie, clujenii vor avea parte de soare, fără precipitații și puțin înnorat. Maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 8, doar 14 grade.

