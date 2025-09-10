Amendă cât valoarea mașinii pentru șoferul din Alba care a reinventat regulile de circulație în Cluj. Parcarea din centru era mai ieftină.

Șoferul care a circulat ilegal cu mașina pe zona pietonală din Piața Unirii din Cluj-Napoca a fost amendat cu 3.000 de lei.

Șofer „pieton” în Cluj-Napoca |Foto: CoralDeserter / reddit.com

Valoarea amenzii este aproximativ aceeași cu prețul actual al mașinii pe care o conducea.

„În cursul zilei de ieri, 9 septembrie a.c., pe o platformă de socializare au fost publicate imagini surprinse în Piața Unirii, în care un autoturism circula pe un sector pietonal, punând în pericol siguranța trecătorilor. Ca urmare a verificărilor efectuate, în data de 10 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 43 de ani, din județul Alba. Acesta a fost sancționat contravențional, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei”, a transmis IPJ Cluj.

Regulile de circulație rutieră au fost reinventate în centrul municipiului Cluj-Napoca, marți, 9 septembrie 2025, de către un șofer aflat la volanul unei mașini cu numere de Alba.

Într-un clip video postat ieri pe Reddit se observă cum din parcarea din Piața Unirii din Cluj-Napoca, un „nemuritor” Golf V a ieșit altfel înapoi pe drum.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: