Vreme frumoasă și maxime de 32 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se încălzește treptat, astfel că temperaturile vor ajunge la 32 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 16 septembrie|Foto: Depositphotos.com

Marți, 16 septembrie, valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară în cea mai mare parte a țării.

Vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil, iar înnorări locale și ploi de scurtă durată se vor semnala doar în a doua parte a zilei, cu precădere în zonele montane. Pe parcursul serii și noaptea înnorările vor deveni persistente și va ploua în Transilvania, dar și în alte regiuni din țară.

Temperaturile maxime se vor situa între 23 - 32 de grade Celsius, iar cele minime între 9 - 18 grade Celsius.

În Cluj, atmosfera va fi plăcută iar vremea în general frumoasă, cu șanse reduse de precipitații. Cerul va fi preponderent senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului. Maxima termică va ajunge la 25 de grade Celsius, iar minia va indica 13 grade Celsius.

La jumătatea săptămânii vremea va deveni ușor instabilă, iar șansele de precipitații vor crește.

Foto: Depositphotos.com

