Vreme capricioasă cu temperaturi de 29 de grade și ploi. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme frumoasă în ultima zi a săptămânii, însă ușor instabilă, cu șanse crescute de precipitații. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 14 septembrie|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 14 septembrie, valorile termice se vor menține ușor mai ridicate decât cele specifice pentru data din calendar în cea mai mare parte a teritoriului.

Se vor semnala înnorări și perioade cu averse, în prima parte a zilei în zona Maramureșului, Crișanei și Banatului, iar în a doua parte a zilei ploile se vor extinde în vestul țării. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul și sud-vestul țării, dar și în nord-est, unde este valabilă o atenționare meteo Cod galben de vânt.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 - 29 de grade Celsius, iar cele minime între 8 - 16 grade Celsius.

În Cluj, atmosfera va fi în general plăcută iar vremea frumoasă, însă cu o instabilitate în creștere pe parcursul zilei, astfel că se vor semnala înnorări locale și temporare și posibile precipitați.

Temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius, iar minimele termice vor indica 14 grade Celsius.

La începutul săptămânii viitoare vremea se va menține instabilă, iar maximele termice vor oscila între 22 – 19 grade Celsius.

