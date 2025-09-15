Cluj-Napoca, primul oraș din România unde terapia asistată cu cai e disponibilă GRATUIT pentru persoanele cu dizabilități. Emil Boc: „Clujul are în ADN incluziunea.”

Cluj-Napoca a devenit primul oraș din România unde persoanele cu dizabilități beneficiază gratuit de terapie asistată cu cai printr-un sistem de echitație.

Primarul Emil Boc transmite că orașul Cluj-Napoca are în ADN incluziunea | Foto: Captură Facebook, Emil Boc

Cluj-Napoca devine primul oraș din România unde terapia asistată cu cai este posibilă și pentru persoanele cu dizabilități, printr-un sistem de echitație adaptat persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Primului sistem de echitație adaptat pentru terapia asistată cu cai din România a fost inaugurat luni, 15 septembrie 2025.

Emil Boc: „Cluj-Napoca are în ADN incluziunea, speranța și dorința de a fi alături de fiecare cetățean al acestui oraș”

„Astăzi este un moment de emoție, normalitate și speranță. Cluj-Napoca devine primul oraș din România care asigură terapie prin echitație pentru persoanele cu dizabilități cu ajutorul unor echipamente speciale. Prin acest gest, Clujul arată că are în ADN incluziunea, speranța și dorința de a fi alături de fiecare cetățean al acestui oraș”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Acesta a spus că un anumit lucrur care poate părea puțin pentru cineva, pentru alții este extraordinar de mult.

„Prin acest proiect ne arătăm nu doar umanitatea, ci și că nu există limite și că putem oferi tuturor o șansă și o speranță. Cu cât mai mulți vom face bine, cu atât mai mult o vom duce mai bine, vom trăi mai liniștiți și vom oferi fiecărui om șansa să se bucure de viață. Mulți dintre noi ne gândim că nu vom călări un cal, darămite ei”, a mai precizat Emil Boc.

Sistemul, format din scripeți și șa adaptată, permite oricărei persoane cu dizabiliăți locomotorii- inclusiv forme severe - să poată experimenta echitația în maximă siguranță, confort și gratuit oricând își doresc (cu programare telefonică prealabilă).

Momentul de azi face parte și marchează și încheierea celei de-a V-a ediții a proiectului „Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, în cadrul căruia persoanele cu nevoi speciale și provenite din medii defavorizate au putut să practice 4 spoturi: caiac (pe lac), tenis de câmp, baschet (de masă și în șezut) și echitație.

Proiectul, organizat de Asociația Caiac SMile cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, s-a desfășurat în perioada 4 august - 14 septembrie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: