Campionatul Național de Para Tenis de Masă. Emil Boc: „Cluj-Napoca, oraș al sportului”.

Clujul a găzduit Campionatul Național de Para Tenis de Masă. Zeci de sportivi și-au demonstrat talentul în cadrul competiției desfășurate la Sala Sporturilor „Horia Demian”.

Campionatul Național de Para Tenis de Masă. Emil Boc: „Cluj-Napoca, oraș al sportului”.|Foto: Emil Boc - Facebook

Campionatul Național de Para Tenis de Masă 2025 s-a desfășurat, sâmbătă, la Cluj.

Clujul, capitala para tenisului de masă

Peste 50 de sportivi din zece cluburi din țară au demonstrat că perseverența, talentul și curajul pot învinge orice obstacol.

„Cluj-Napoca rămâne un oraș al performanței, incluziunii și solidarității!”, a transmis primarul Clujului, Emil Boc, care a participat la ceremonia de deschidere a Campionatului Național de Para Tenis de Masă, la Sala Sporturilor „Horia Demian”.

„Astăzi, la Sala Sporturilor „Horia Demian”, am avut plăcerea de a fi alături de sportivi remarcabili la Campionatul Național de Para Tenis de Masă, un eveniment de referință pentru sportul paralimpic românesc.

Peste 50 de sportivi din 10 cluburi din întreaga țară demonstrează aici că perseverența, talentul și curajul pot învinge orice obstacol. Ne bucurăm că ați ales Clujul drept gazdă a acestei competiții de suflet”, a adăugat Emil Boc, în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

După cum arată Comitetul Paralimpic Român, Clujul nu a fost ales întâmplător: infrastructura modernă, atenția acordată accesibilității și comunitatea activă de iubitori ai sportului fac din Cluj un partener firesc al mișcării paralimpice.

„Orașul a devenit un simbol al energiei sportive și al deschiderii către evenimente de anvergură”, transmite sursa citată.

În plus, aici se află un nucleul cel mai puternic al acestei discipline paralimpice din România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: