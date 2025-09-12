Ploaie la sfârșitul săptămânii la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 12 septembrie?

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de zile ploioase în acest sfârșit de săptămână.

Prognoza meteo pentru 12 septembrie Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Toamna și-a luat rolul în serios la Cluj. Vineri, 12 septembrie, maxima înregistrată urmează să fie 23 de grade Celsius, în timp ce minima va ajunge la 17 grade.

Ploi sunt anunțate în prima parte a zilei, la amiază dar și după-masă, astfel că celor care vor ieși din case le este recomandat să aibă la ei o umbrelă.

