Pensia medie de serviciu a unui magistrat depășea 25.000 de lei, în august. Cât este pensia medie a unui pensionar obișnuit?

Pensia medie a unui pensionar obișnuit era de 59,6% ca procent din salariul mediu, la finalul trimestrului doi al anului. În schimb, magistrații care se pensionează după 25 de ani de activitate au pensii egale cu ultimul lor salariu.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind pensia medie lunară în trimestrul II din 2025, consultate de Defapt.ro, se referă la pensionarii cu stagiu complet de cotizare.

În schimb, magistrații care se pensionează după 25 de ani de activitate, înainte de a împlini 50 de ani, au pensii egale cu ultimul lor salariu.

Guvernul Bolojan încearcă să schimbe legea și să ducă aceste pensii la 70% din ultimul lor salariu.

„Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.813 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit) a reprezentat 59,6% din câștigul salarial mediu net (59,0% în trimestrul precedent)”, arată datele INS, potrivit Defapt.ro

Pe de altă parte, puterea de cumpărare a pensionarilor obișnuiți a scăzut ușor: „Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,5%”.

În august, pensia medie a magistraților era de 25.356 de lei.

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pentru un proiect de lege prin care vârsta de pensionare pentru judecători și procurori va fi majorată treptat până la 65 de ani, iar pensiile acestora nu vor mai putea depăși 70% din ultimul salariu.

