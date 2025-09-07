Cod GALBEN de vreme rea în zona de munte a județului Cluj. Sunt anunțate ploi torențiale descărcări electrice și grindină.

A fost emis un cod galben de vreme rea valabil în localitățile din zona de munte a județului Cluj.

ANM a emis un cod galben de vreme rea în zona de munte a județului Cluj | Foto: pixabay.com

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme rea pentru localitățile din zona de munte a județului Cluj.



Cod GALBEN de vreme rea în zona de munte a județului Cluj

„Zona de munte a județului Cluj, respectiv zona de munte a localităților: Poieni, Gilău, Iara, Săvădisla, Moldovenești, Căpușu Mare, Călățele, Negreni, Măguri-Răcătău, Băișoara, Mănăstireni, Petreștii de Jos, Mărgău, Sâncraiu, Săcuieu, Mărișel, Ciucea, Rișca, Beliș, Valea Ierii;

Se vor semnala : Local - averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (45...50 km/h), izolat - grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm)”, a transmis ANM.

Avertizarea este valabilă astăzi, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 14.10 până la ora 16.00

