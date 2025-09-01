Ploaie și vreme instabilă la început de toamnă. Cum va fi vremea astăzi, 1 septembrie?

O nouă săptămână, o nouă lună, un nou anotimp fac ca vremea în județul Cluj să fie mult schimbată față de ultimele zile.

Vreme instabilă la Cluj-Napoca | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Vremea caldă se îndepărtează ușor-ușor de municipiul Cluj-Napoca. Astăzi, 1 septembrie, meteorologii anunță vreme instabilă, culminată cu vânt și ploi de-a lungul întregii zile.

Cea mai mare temperatură va fi înregistrată după-masă, în jurul orei 16. Atunci sunt așteptate 24 de grade Celsius, în timp ce minima ar urma să fie înregistrată dimineață, 17 grade.

