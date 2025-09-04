Temperaturi de vară cu maxime de 33 de grade, ploi și furtuni. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține călduroasă la început de septembrie, însă pe alocuri se vor semnala ploi și furtuni. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 4 septembrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 4 septembrie, temperaturile se mențin ridicate în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei se vor semnala înnorări, averse și descărcări electrice pe arii restrânse la munte și în vestul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-estul țării.

Temperaturile maxime se vor situa între 27 - 33 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 - 21 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi frumoasă, cu un cer preponderent senin și înnorări locale, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane ale județului.

Maxima termică va ajunge la 31 de grade Celsius, iar minima va indica 15 grade Celsius.

În următoarele zile temperaturile maxime se vor menține în jurul valorilor de 30 – 31 grade Celsius, iar la finalul săptămânii se pot semnala precipitații.

