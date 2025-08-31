Vreme instabilă: Județul Cluj, vizat de o avertizare meteo Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii

Vremea devine instabilă, duminică, iar județul Cluj se află sub avertizare meteo Cod galben de ploi torențiale, tunete și vânt puternic.

Prognoza meteo pentru duminică, 31 august|Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

Duminică, 31 august, vremea va fi în general instabilã, iar în vestul, sudul şi centrul ţãrii se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã.

Vor fi înnorãri temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descãrcãri electrice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 - 31 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 12 - 19 grade Celsius.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină.

Avertizarea meteo este valabilă duminică între orele 10:00 – 21:00

Sursa: ANM

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

În Cluj, vremea va fi preponderent închisă, cu înnorării persistente și maxime termice de 24 de grade Celsius. Temperaturile minime vor fi de 15 grade Celsius.

Prima zi a săptămânii viitoare vine cu o vreme ușor mai însorită și posibile precipitații.

