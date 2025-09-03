Cămătarii prinși rămân și fără banii împrumutați, și fără dobândă. Sumele vor fi confiscate.

Camătarilor li se va confisca și suma de bani împrumutată, și dobânda, în cazul în care sunt prinși.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege de modificare a Codului penal, care prevede că, în cazul infracţiunii de camătă, vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută.

S-au înregistrat 266 de voturi pentru, unul împotrivă şi 20 de abţineri.

Actul normativ modifică, în acest sens, articolul 351 din Codul penal, stabilind regula potrivit căreia, în cazul infracţiunii de camătă, să fie confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii, în situaţia în care aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate.



„Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât şi asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”, prevede textul adoptat.



Iniţiatorii proiectului, parlamentarii USR Paul Dimitriu şi Stelian Ion, au arătat necesitatea reglementărilor, menţionând că „prin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracţiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal”.

„Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracţional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal. Infracţiunea de camătă se realizează prin acţiune, constând în "darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire", de către o persoană neautorizată. Prin urmare, suntem în faţa unei infracţiuni de obicei, fiind nevoie de săvârşirea mai multor acte pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul elementului material. Prin urmare, excluderea de la confiscarea specială a principalului, a sumei date cu titlu de împrumut, va permite celor care săvârşesc infracţiuni de camătă să îşi minimizeze pierderile ca urmare a condamnării. Pierderea, prin confiscare, exclusiv a dobânzii reprezintă o măsură de siguranţă ce nu asigură în niciun fel un efect descurajator”, au argumentat aceştia.

Camera Deputaţilor este for decizional.

