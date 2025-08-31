Autocar cu zeci de pasageri, răsturnat în Dumbrava. A fost activat Planul roșu de intervenție.

În județul Cluj a fost activat Planul roșu de intervenție în urma unui accident rutier, produs duminică, în localitatea clujeană Dumbrava: un autocar cu zeci de persoane s-a răsturnat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj a activat Planul roșu de intervenție în urma unui accident rutier grav produs în localitatea Dumbrava.

Autocar cu zeci de pasageri, răsturnat în Dumbrava în urma unui accident rutier. A fost activat Planul roșu de intervenție.

Potrivit primelor informații, în accidentul rutier a fost implicat un autocar cu circa 30 de persoane, care s-a răsturnat.

„Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din primele date, în autocar se aflau 20 de persoane. Una este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia”, transmite ISU Cluj.

La fața locului, la acest moment, au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.

Trafic blocat pe DN1 E60

Potrivit IPJ Cluj, circulația este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar.

„La fața locului intervin de urgență echipaje medicale, precum și echipaje de poliție pentru efectuarea cercetărilor”, informează IPJ Cluj.

