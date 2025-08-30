Emil Boc, socru mic! Patricia, fiica cea mică a primarului, cerută în căsătorie pe litoral.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. va fi socru mic. Fiica cea mică a edilului, Patricia, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Rareș Bruslea, medic rezident în chirurgie dento-alveolară, notează ziarulfaclia.ro

Eveniment important în familia primarului Emil Boc. Patrcia Boc, fiica cea mică a edilului, a spus «Da», după o relație frumoasă de dragoste cu iubitul ei, Rareș Bruslea.

Patricia Boc a fost cerută în căsătorie pe litoral, în timpul vacanței petrecute alături de iubitul ei. Relația celor doi durează din timpul anilor de facultate la UMF „Iuliu Hațieganu”.

Patricia Boc a absolvit Facultatea de Medicină Dentară, programul de studiu în limba română, cu cea mai mare medie din promoția 2024.

Mezina familiei Boc a obținut statutul de medic rezident la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj în toamna anului trecut.

