Fiica cea mică a primarului Emil Boc, medic rezident la Spitalul Județean. Patricia Boc, șefă de promoție la UMF Cluj, la Medicină Dentară.

Patricia Boc, fiica cea mică a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reușit să își îndeplinească un vis important, obținând statutul de medic rezident la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj.

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca, unde a terminat Medicină Dentară ca șefă de promoție, tânăra își începe acum cariera profesională.

Ea este medic rezident la ortodonție și ortopedie dento-facială.

„Vis împlinit”, a scris Oana Boc, pe Facebook

Patricia Boc a fost șefă de promoție la Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMFIH) Cluj.

Patricia Boc a absolvit Facultatea de Medicină Dentară, programul de studiu în limba română, cu cea mai mare medie din promoția 2024.

„Se apropie ziua care acum șase ani părea atât de îndepărtată și aproape intangibilă, dar pentru care cu toții am muncit atât de mult – ziua absolvirii.

Lăsăm în urmă viața de student și ni se deschide în față un nou început, viața de medic, pe care acum o privim cu incertitudinea unui vis așteptat, care nu are încă un contur precis. Cu toate acestea, sunt sigură că fiecare dintre noi o va trata cu entuziasm, multă responsabilitate și profesionalism. Să ne lăsăm ghidați în permanență de dorința comună care ne-a adus pe toți la această facultate: dorința de a-i ajuta pe cei din jur.

Pe lângă toate cunoștințele învățate de la profesorii excepționali care ne-au ghidat, să nu uităm de latura umană pe care au cultivat-o în noi zi de zi. Am învățat să fim empatici față de pacienți și am înțeles că scopul nostru este să le redăm zâmbetul.

Drumul cunoașterii nu se încheie aici, ci avem responsabilitatea să fim mereu în concordanță cu dinamismul schimbărilor din domeniul nostru, pentru a deveni tot mai buni pentru pacienții noștri. Mult succes în viață și în profesia de medic!”, a transmis Patricia Boc la festivitatea de absolvire.

