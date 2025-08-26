Sunt student, caut chirie în Cluj. Ce trebuie să faci ca să găsești mai ușor o locuință de închiriat? (P)

Căutarea unei locuințe de închiriat poate să pară copleșitoare, mai ales dacă nu ești din Cluj-Napoca și trebuie să-ți găsești rapid cazare înainte de începerea noului an universitar. Competiția este mare, în special în unele zone, iar prețurile pot fi și ele destul de piperate.

Iată ce trebuie să știe tinerii care vor să se mute cu chirie în Cluj-Napoca în această toamnă, potrivit specialiștilor Imobiliare.ro.

1. Începe căutarea unei locuințe de închiriat din zonele în care ai cele mai multe șanse să o găsești.

Există câteva cartiere din oraș cu un număr mai mare de locuințe pentru care se caută chiriași. Discutăm despre Mărăști, Gheorgheni sau Mănăștur. Vei găsi o ofertă mai bogată și în cartiere precum Bună Ziua sau Zorilor, dar și în zona centrală a orașului.

2. Trebuie să ai așteptări realiste cu privire la sumele de bani pe care urmează să le plătești proprietarului la final de lună.

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai scumpe orașe din țară pentru chiriași. Cele mai ieftine zone din oraș sunt Someșeni, Dâmbul Rotund și Mănăștur. Aici, proprietarii cer, în medie, 500 euro/lună pentru un apartament. În Bună Ziua chiria medie ajunge la 650 euro/lună, iar în Zorilor sau Gheorgheni la 600 euro/lună.

https://www.youtube.com/watch?v=ANkunqQElDs

Dacă vrei să te muți în centrul orașului, vei scoate lunar din buzunar circa 680 euro pentru un apartament.

3. Bugetul poate fi principalul aspect după care îți cauți o locuință de închiriat, dar nu trebuie să neglijezi contractul.

În cazul în care pui bugetul pe primul loc când îți cauți o locuință și ești mai puțin interesat de confort sau de intimitate, atunci ai putea să te orientezi spre apartamente mai spațioase pe care să le împarți cu unul sau mai mulți colegi.

Atunci când îți cauți locuința de închiriat pe Imobiliare.ro poți selecta un filtru dedicat studenților care evidențiază garsonierele și apartamentele cu cele mai bune prețuri.





Noul filtru “Ideal pentru studenți” este disponibil pe homepage, în meniul extins de filtre la care poți apela pentru identificarea proprietăților care se potrivesc cât mai bine cerințelor tale, dar și pe harta care îți arată poziționarea locuințelor de închiriat din oraș.

Indiferent de bugetul pe care ai decis să-l aloci închirierii, nu trece cu vederea semnarea unui contract cu proprietarul și nu accepta discounturi pentru a renunța la un astfel de document. Te poate salva de multe situații neplăcute și de eventuale abuzuri venite din partea proprietarului.



Trei aspecte nu trebuie să lipsească dintr-un astfel de contract sunt - condițiile restituirii garanției, condițiile modificării chiriei lunare și condițiile în care se poate face rezilierea contractului. Mai multe detalii și un model de contract de închiriere aici.

4. Nu pierde din vedere cheltuielile inițiale pe care urmează să le ai la închirierea unei locuințe.

Discutăm aici despre avans, care de cele mai multe ori este echivalent cu valoarea unei chirii, despre garanție și despre comisionul agentului, acolo unde intermedierea dintre tine și proprietar a fost făcută de acesta. Garanția este echivalentă, în general, cu valoarea unei chirii, iar comisionul agentului reprezintă de cele mai multe ori 50% din valoarea unei chirii.

Să luăm ca exemplu o garsonieră ce poate fi închiriată cu 300 euro/lună. Trebuie să fii pregătit să scoți din buzunar din start 750 euro.

Îți recomandăm să consulți gratuit ghidurile Imobiliare.ro dedicate exclusiv chiriașilor pentru mai multe sfaturi practice pentru evitarea capcanelor și alegerea locuinței de închiriat în cele mai bune condiții.