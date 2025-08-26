Autobuzele din Cluj-Napoca prind viață în centrul orașului la a treia ediție a festivalului internațional Murals of Youth între 29-31 august.

Piața Unirii din Cluj-Napoca va găzdui ce-a de-a III-a ediție a M.Y. - Murals of Youth, concurs internațional de artă murală dedicat elevilor de liceu.

M.Y. - Murals of Youth are loc între 29 și 31 august 2025 în Cluj-Napoca | Foto: Murals of Youth

Artiști și membri ai Comunității 156 vor desena LIVE un aeroplan, în Piața Unirii din oraș, dar și un autobuz care, mai apoi, va circula pe străzile din Cluj-Napoca.

Clujul redevine capitala creativității urbane

În perioada 29–31 august 2025, Clujul redevine capitala creativității urbane. Cea de-a treia ediție a festivalului internațional de artă murală pentru liceeni M.Y. - Murals of Youth organizat de Comunitatea 156 în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Visit Cluj și coordonat de prof. dr. Sergiu Georgian Mazerschi, profesor la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea", va transforma centrul orașului, Piața Unirii, într-un atelier în aer liber, unde arta prinde viață sub ochii publicului, iar spațiul urban devine scena creativității tinerilor artiști.

Tema ediției din acest an, #WINGS, este o invitație deschisă pentru tinerii artiști de a explora libertatea creativă, de a visa fără limite și de a transforma spațiul public într-un manifest al speranței, solidarității și forței interioare. În plus, tema aduce un element de surpriză: un aeroplan care va fi personalizat live, chiar sub privirile trecătorilor, creând un spectacol unic, interactiv și memorabil.

„Suntem extrem de bucuroși să organizăm cea de-a treia ediție a Murals of Youth. Fiecare ediție a fost o oportunitate de creștere, de învățare și de afirmare a tinerelor talente. Din 2023, când am început timid, cu visul de a transforma spațiul public într-o scenă creativă, până la această ediție internațională, am văzut cum festivalul crește, se maturizează și devine un reper în domeniul artei urbane pentru tineret. Tema #WINGS simbolizează dorința noastră de a oferi liceenilor aripi pentru creativitate, curaj pentru a experimenta și libertate pentru a-și exprima ideile. Ne bucurăm că putem să oferim nu doar un concurs, ci o experiență complexă de dezvoltare personală și profesională, prin care tinerii învață să colaboreze, să gestioneze proiecte, să interacționeze cu artiști și să contribuie activ la comunitatea lor”, a declarat prof. Sergiu Georgian Mazerschi, organizator, Președinte Asociația Comunitatea 156

Premieră la Murals of Youth: concurs de design de mobilier urban

Asociația Comunitatea 156, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca - secția de DESIGN și cu sprijinul SPORT PLAY SYSTEMS, anunță lansarea unui proiect dedicat realizării unui design original pentru mobilier urban mobil, cu funcții modulare și ușor de utilizat.

Proiectul își propune crearea unor obiecte (precum bănci, scaune, mese și alte elemente de mobilier) care vor putea fi amplasate temporar sau permanent în spații publice diverse: parcuri, curți de școli, zone pietonale sau alte locuri de întâlnire comunitară. Acestea vor fi concepute pentru a încuraja interacțiunea socială, relaxarea și activitățile de studiu în aer liber.

Pe parcursul celor trei zile, publicul este invitat să trăiască o experiență urbană completă, cu un program variat și interactiv. Competiția internațională de artă murală va aduce în fața privitorilor echipe de liceeni talentați din România, din Maroc și Republica Moldova, care vor picta live panouri de mari dimensiuni și vor crea povești vizuale.

În cadrul atelierelor de creație care vor avea loc în cele trei zile ale festivalului, copiii, adolescenții sau adulții vor putea învăța tehnici de lettering, vor personaliza tricouri sau căni și vor lucra alături de artiști cu experiență.

În Piața Unirii va fi amenajat și un târg de design care va reuni branduri locale, artiști independenți și designeri care își vor prezenta și vinde creațiile: obiecte de design grafic, ilustrații, bijuterii, accesorii, mobilier urban sau piese decorative unicat, iar conferințele și proiecția de film vor oferi o perspectivă mai profundă asupra fenomenului artei urbane și vor provoca la dialog și schimb de idei artiștii, specialiștii și publicul prezent.

Ca și la ediția precedentă, seara de sâmbătă va fi electrizată de un concurs Street dance all styles 1vs1 battle, unde dansatorii își vor demonstra abilitățile în fața unui juriu profesionist. Festivalul se va încheia duminică seara cu un concert live susținut de Ada Morar & invitații ei, un moment muzical cu puternică încărcătură emoțională, ce va celebra arta, comunitatea și libertatea de exprimare.

Programul evenimentului

Vineri, 29 august

10.00–20.00 – Competiția internațională de artă murală pentru liceeni

10.00–20.00 – Pictură pe autobuz și aeroplan

10.00–20.00 – Târg de design & expoziție permanentă a propunerilor pentru concursul M.Y. DESIGN

16.00–17.00 – Ateliere creative: lettering și desen pe tricou

17.00 – Conferința de deschidere cu prof. dr. Sergiu Georgian Mazerschi

18.00 – Proiecția filmului „De ce scriu ăștia pe pereți” - Cinema Arta

Documentarul urmărește povestea unui corporatist care, încercând să înțeleagă fenomenul graffiti din România, pătrunde într-o lume plină de culoare, risc și creativitate.

Sâmbătă, 30 august

10.00–20.00 – Competiția de artă murală & pictură pe autobuz/aeroplan

10.00–20.00 – Târg de design

16.00–17.00 – Ateliere creative

17.00–20.00 – Concurs de Street dance all styles 1vs 1 battle + premiere

Duminică, 31 august

10.00–17.00 – Competiția de artă murală & pictură pe autobuz/aeroplan

10.00–17.00 – Târg de design

16.00–17.00 – Ateliere creative

17.00–18.30 – Jurizarea lucrărilor

19.00 – Festivitatea de premiere și conferința de închidere

20.00 – Concert Ada Morar & invitații

