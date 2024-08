Două autobuze din Cluj vor fi desenate în cadrul unui concurs internațional de artă murală

Un număr de 10 elevi selectaţi din Franţa, Albania şi România vor desena cu spray-uri şi pensule două autobuze destinate călătorilor, în cadrul festivalului concurs de artă murală „Murals of Youth”, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 30 august – 1 septembrie.

Un număr de 10 elevi selectaţi din Franţa, Albania şi România vor desena cu spray-uri şi pensule două autobuze destinate călătorilor| Foto: Murals of Youth - Facebook

Un număr de 10 elevi selectaţi din Franţa, Albania şi România vor desena cu spray-uri şi pensule două autobuze destinate călătorilor, în cadrul festivalului concurs de artă murală „Murals of Youth”, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 30 august - 1 septembrie.

„Live performance de artă stradală în Cluj: două autobuze CTP desenate în Piaţa Unirii, în timpul unui festival; autobuzele vor circula apoi pe străzile oraşului. Cea de-a doua ediţie a concursului Murals of Youth va avea loc în perioada 30 august - 1 septembrie, în Cluj-Napoca, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. În cele trei zile, 10 elevi de liceu selectaţi din România, Franţa şi Albania vor desena, cu spray-uri şi pensule speciale, pe 10 pânze gigantice, de 5 metri lungime şi 2,5 înălţime", se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Potrivit sursei citate, pe lângă concursul internaţional, în timpul festivalului vor avea loc şi activităţi pentru publicul larg - atât pentru cei care vor să (înveţe să) picteze şi ei, cât şi pentru cei doar curioşi.

„Punctul zero al Clujului va deveni loc de întâlnire pentru tineri artişti pasionaţi de artă urbană, dar şi pentru toţi cei care doresc să se bucure de show-uri live, un concert în aer liber susţinut de Ada Morar, ateliere creative pentru toate vârstele şi dezbateri pe tema în jurul căreia se centrează activităţile acestei ediţii: "Go Green". Unul dintre punctele de atracţie ale acestei ediţii a M.Y. îl reprezintă două autobuze de călători, aparţinând Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, ce vor fi transformate în adevărate opere de artă urbană. Aceşti giganţi urbani vor deveni pânze pentru cei mai talentaţi artişti murali, oferindu-le ocazia de a-şi exprima creativitatea pe un suport neconvenţional şi de a aduce arta mai aproape de comunitate. Autobuzele, care vor fi parcate în Piaţa Unirii pe toată durata concursului, vor fi desenate în direct, permiţând publicului să asiste la procesul de creaţie în timp real”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Organizatorii mai arată că ediţia din acest an a concursului „Murals of Youth” este una specială şi aduce cu sine o mulţime de surprize pentru toţi participanţii direcţi, dar şi pentru cei care doresc să îşi bucure privirile. Programul celor trei zile, presărate cu activităţi de concurs, începe zilnic la ora 10:00 şi se încheie după ora 20:00.

„Acest tip de performance live oferă o experienţă captivantă atât pentru artişti, cât şi pentru spectatori, care vor putea vedea cum o idee prinde viaţă, linie cu linie şi culoare cu culoare. Pictarea acestor autobuze nu este doar un act artistic, ci şi un mod de a aduce arta în spaţiul public într-o formă accesibilă şi dinamică, mai ales că autobuzele vor continua să circule prin oraş, ca adevăraţi mesageri, galerii mobile de artă”, declară, citat în comunicat, prof. Sergiu Georgian Mazerschi, organizator.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: