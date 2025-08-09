Vreme caniculară și maxime de 37 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Disconfort termic ridicat și vreme caniculară în vestul și sud-vestul țării, cu maxime de 37 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 9 august|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 9 august, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în vestul și sud-vestul țării, cu un disconfort termic ridicat.

Cerul va fi variabil în nord-estul țării și la munte și mai mult senin în restul zonelor. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 - 37 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 - 24 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi însorită, astfel că vom avea parte de o zi cu atmsosferă plăcută și cer senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele montane înalte, iar șansele de precipitații vor fi minime.

Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade Celsius, iar minima termică va indica 16 grade Celsius.

Sursa: ANM

Duminică canicula se va extinde în țară, astfel că județul Cluj se va afla sub avertizare Cod galben de disconfort termic ridicat, iar maxima termică se va situa în jurul valorilor de 34 – 35 de grade Celsius.

