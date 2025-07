Elevii clujeni au simțit adrenalina vieții de soldat. Tancul Piranha, atracția principală de la tabăra „Militar în devenire”. FOTO/VIDEO

Zeci de elevi de la scoli din județul Cluj au participat în această săptămână la activități în cadrul taberei tematice „Militar în devenire”.

60 de tineri de la școli din județul Cluj, fete și băieți au experimentat ce înseamnă viața de soldat. Ei au lăsat telefoanele deoparte și au avut un program de tip milităresc timp de mai multe zile.

Viața militară îi atrage pe elevii din Cluj. Unii au revenit în tabără

Valentina Onis, elevă la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, este a participat și anul trecut la această tabără.

Ea a afirmat că a venit și la a doua ediție pentru că prima i s-a părut prea scurtă și i-a fost dor de activitățile specific militărești.

„Anul trecut mi-a plăcut foarte mult experiența. Mi-a părut foarte rău când s-a terminat tabăra și am zis să revin și anul acesta deoarece este o experiență unică. Nu mulți au ocazia să vină într-o tabără militară. Anul trecut mi-a plăcut rapelul, instrucția de front militar, educația fizică militară, drumeția, dar și activități precum tragerea cu arma, aruncarea grenadelor și traseul aplicativ militar. Am repetat și anul acesta activitățile și câteva lucruri în plus la drumeție”, a spus Valentina.

Ea afirmă că i-ar plăcea să urmeze o carieră militară, chiar dacă până acum nu a fost neapărat orientată în această direcție.

„O carieră militară ar fi ceea ce mi-ar plăcea să fac în continuare, forțe terestre mai exact. Înainte să fiu la Liceul de Coregrafie am făcut lupte și sporturi de contact”, a mai spus Valentina.

Tabăra militară, plină de adrenalină pentru elevii din Cluj

Bogdan Puiuleț este un alt tânăr care a participat la ediția „pilot” a taberei „Militar în devenire” și spune că ediția de anul acesta este una plină de adrenalină.

„Este o experiență unică, anul acesta au fost îmbunătățiri în tabără. Sunt lucruri mai interesante, care ne dau mai multă adrenalină. De data aceasta ne-am dat și cu tiroliana. Apucăm să ne plimbăm și cu tancul Piranha V și sunt nerăbdător. Am trans și cu arma reală pentru că sunt major, iar minorii au voie doar cu air soft. Mă gândesc la o carieră militară. Am fost admis la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Nu îmi e frică de războiul de la graniță (cu Ucraina - n. red.). Trebuie să existe și oameni ca și mine care să își ia inima în dinți și să lupte”, crede Bogdan.

Tancul Piranha V, atracția principală pentru elevii clujeni

Rapelul (mersul pe o frânghie în jos) a fost activitatea preferată a elevilor participanți la tabăra militară, asta până la sosirea tancului Piranha V, care a devenit atracția principală, odată intrat în curtea bazei. Rând pe rând, în grupuri de câte șapte, aceștia s-au plimbat cu tancul pentru a vedea cum este cu adevărat să fii într-un vehicul militar de luptă.

Majoritatea elevilor participanți sunt la prima activitate de acest gen.

Colonelul în rezervă Rareș Baciu, președinte al Asociației „Mareșal Constantin Prezan” a vorbit și el despre această inițiativă dedicată elevilor care doresc să experimenteze viața de militar.

„În 2021, când a luat ființă această asociație, principala noastră dorință era să dezvoltăm o sală de tradiții militare. Un mic colț de istorie, să-l punem pe harta muzeelor din Cluj-Napoca. Nu există o promovare mai frumoasă decât să aduci copiiI din municipiul Cluj-Napoca într-o tabără millitară cu instructori și program militar riguros, fără telefoane mobile. A fost o provocare. Sper să se reintroducă serviciul militar obligatoriu, cel puțin pentru un stagiu de trei luni de zile. Prin această tabără promovăm imaginea înaintașilor noștri. După finalizarea primei ediție am avut feedback-uri extraordinare, chiar din partea Inspectoratului Școlar Județean. În ultimii 20 de ani nu s-au mai organizat tabere de genul la asemenea anvergură. Am fost încurajați să continuăm această activitate. Ne bucurăm că avem o incidență pozitivă în rândul tinerilor clujeni. Din cei 60 de copiii care au trecut prin tabără anul trecut, trei dintre ei sunt admiși la instituțiile militare din România, iar asta ne dorim. Cei care își doresc, să poată să cunoască tainele meseriei militare”, a declarat Rareș Baciu.

Elevii clujeni s-au înghesuit să vadă cum e să fii militar

Potrivit acestuia, la cea de-a doua ediție a taberei militare pentru elevi, numărul de participanți a fost limitat. Au fost două serii, fiecare a câte 30 de copii. În 2024 au fost doar elevi din Cluj-Napoca, iar anul acesta selecția a fost la nivelul întreg județului Cluj.

Elevii au știu să profite de pauze și să se relaxeze.

Activitățile pe care le-au desfășurat elevii din județul Cluj au făcut parte din din cadrul proiectului „Militar în devenire” organizat de Divizia 4 Infanterie „Gemina” în colaborare cu Asociația „Mareșal Constantin Prezan” și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Cariera militară le face cu ochiul elevilor de la Cluj

„Este prima dată când vin. Am aflat despre tabără de la diriginta mea. Până acum a fost minunat. Cel mai mult mi-a plăcut rapelul de pe clădiri. Îți oferă o adrenalină de la prima săritură. Până acum nu m-am gândit să urmez o carieră militară, dar experiența de aici mă pune pe gânduri. Vreau să revin și la ediția viitoare și să conving cât mai mulți oameni să se înscrie”, a spus Horațiu Gruia, elev la Liceul Waldorf din Cluj-Napoca.

Evenimentul, „Militar în devenire”, aflat la ediția a II-a este dedicat liceenilor clujeni care vor să dobândească cunoștințe de bază despre Armata României, dar și pentru dezvoltarea spiritului de competiție și capacității lucrului în echipă.

