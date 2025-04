Sinapsys devine Hyand România: Un nou capitol, aceeași pasiune pentru tehnologie și oameni (P)

Cu entuziasm și încredere în viitor, anunțăm oficial că Sinapsys Nearshore devine parte a grupului Hyand, unul dintre cei mai dinamici furnizori de servicii IT din Germania.



„Este un pas firesc în evoluția noastră, care reflectă maturitatea echipei Sinapsys, excelența în livrare și valorile care ne-au însoțit din prima zi. ”, spune Titus Mic, CEO Hyand Romania (https://www.hyand.com/en/romania/)



Povestea noastră: Din visul a patru prieteni la un partener tehnologic de încredere



Fondată în 2021 la Cluj-Napoca de patru cofondatori – colegi, prieteni și oameni pasionați de inovație – „Sinapsys a crescut dintr-o idee sinceră: să construim o companie tech în care know-how-ul, grija față de oameni și bucuria colaborării să meargă mână în mână”, spune Bianca Novac, COO & Co-fondator Sinapsys.



În doar câțiva ani am reușit:

Să creștem de la o echipă restrânsă la zeci de specialiști multidisciplinari, activi în proiecte din automotive, banking, energie, telecom și cybersecurity;

Să atragem clienți internaționali de renume, în special din piața DACH (Germania, Austria si Elvetia), și să devenim parteneri de încredere pentru transformări digitale;

Să cultivăm o cultură organizațională deschisă, sănătoasă, în care fiecare voce contează și fiecare coleg este valorizat.

Această traiectorie accelerată și sustenabilă s-a construit pe o combinație rară: experiență executivă, mentalitate agilă și spirit de echipă autentic.









Ce înseamnă acest nou început?



🔸 Un nou nume, aceeași energie – Sinapsys devine Hyand România, dar își păstrează esența: o echipă apropiată, prietenoasă, profesionistă și pasionată de tehnologie.

🔸 Acces la know-how internațional și scalabilitate. „Prin Hyand, deschidem noi perspective pentru clienți și colegi, integrând bune practici globale, inovație și resurse extinse”, spune Roxana Banea, HR Manager & Co-Fondator Sinapsys

🔸 Oportunități noi pentru echipă – de la formare profesională continuă, la implicarea în proiecte strategice cu impact în industrii diverse.



Despre grupul Hyand



https://www.hyand.com/en/about-hyand/



Cu peste 900 de angajați în Germania, Polonia, Lituania și India, Hyand dezvoltă soluții software personalizate pentru sectoare precum mobilitate, retail, industrie, sector public și financiar. Sub deviza “Code of Change”, Hyand promovează sustenabilitatea, calitatea și inovația, construind echipe multiculturale unite de pasiunea pentru tehnologie.



Privim înainte cu încredere, rămânem aproape de oameni



„Această transformare este mai mult decât o schimbare de identitate – este o confirmare a drumului început cu încredere, prietenie și profesionalism, care continuă acum la o scară mai mare, alături de o familie internațională de profesioniști, ” spune Flavius Graur, Delivery Manager & Co-Fondator Sinapsys.



Suntem bucuroși să scriem acest nou capitol împreună cu Hyand – un grup IT care, asemenea nouă, crede în valoarea colaborării, în impactul uman al tehnologiei și în construirea unui viitor digital sustenabil.



