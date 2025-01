Chic Chic Urban Fashion vine la RIVUS și aduce branduri exclusiviste precum Herve Leger, Hudson, Louis Gabriel Nouchi și Patrizia Pepe (P)

RIVUS, cel mai nou proiect al grupului IULIUS, realizat în parteneriat cu Atterbury Europe, în Piața 1 Mai din Cluj-Napoca, va deveni unul dintre cele mai importante centre de lifestyle din țară prin prisma diversității de funcțiuni pe care o va aduce pe piața clujeană.

Proiectul va aduce în premieră la Cluj-Napoca branduri și concepte noi de magazine, printre care și Chic Chic Urban Fashion, un lanţ de magazine multibrand având branduri exclusiviste precum: Herve Leger, Hudson, Louis Gabriel Nouchi, Joop, Patrizia Pepe, Zac Posen, John Galliano, Strelsson, Maison Close, Isnurh, IOS by Maica, Serge Pariente, Fabio Rusconi, My Best Bag Firenze, La Haine. RIVUS va oferi pe lângă zonele de retail și spații destinate birourilor, culturii, divertismentului și va include un parc de peste 5,2 hectare, toate integrate într-un concept urban pentru un stil de viață cosmopolit.

RIVUS este un proiect mixed-use ce va integra multiple funcțiuni într-un singur complex, transformându-l într-un spațiu modern și adaptat nevoilor comunității. Acesta va aduce branduri exclusiviste, oferind o experiență deosebită atât locuitorilor, cât și vizitatorilor. Chic Chic Urban Fashion va veni la Cluj-Napoca cu un concept premium, adăugând un aer sofisticat și stilat în inima orașului. ,,RIVUS va aduce la Cluj și concepte exclusiviste ale unor branduri internaționale de renume, transformându-se într-o destinație pentru cei care își doresc acest tip de experiență. După succesul pe care l-am avut cu deschiderea Chic Chic Urban Fashion la Iulius Town Timișoara, ne bucură faptul că putem valorifica acest concept store și la Rivus, un proiect care va răspunde celor mai exigente așteptări, de la un shopping diversificat și rafinat până la destinații culturale și de recreere”, a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

Chic Chic Urban Fashion operează o rețea de magazine care include două locații multibrand in-season, două outleturi, o franciză a brandului Patrizia Pepe, toate situate in locații din București, iar magazinul deschis în Iulius Town Timișoara marchează prima extindere a brandului în afara Capitalei. Conceptul pregătit pentru RIVUS va fi unul aparte și va răspunde nevoilor tuturor iubitorilor de shopping.

„Am decis să deschidem un magazin în Cluj, bazându-ne pe încrederea pe care o avem în identitatea brandului nostru și pe feedback-ul pozitiv primit de la clienții noștri. Misiunea noastră este să oferim o selecție exclusivistă de produse care reflectă cele mai înalte standarde de calitate și stil.

Selecțiile noastre, compuse din branduri de top, sunt apreciate la nivel național datorită experienței de shopping distincte și serviciului de customer care de excepție, oferite în magazinele noastre. Succesul magazinului nostru din Timișoara confirmă că suntem pe drumul cel bun, ceea ce ne motivează să extindem acest concept în toate marile orașe din România, inclusiv Cluj, pentru a oferi tuturor posibilitatea de a experimenta un stil unic de shopping mix & match.” a declarat Iosif Manea, Commercial Director & Fashion Buyer CHIC CHIC.

Chic Chic Urban Fashion este un brand de modă, cunoscut pentru oferirea unui mix de îmbrăcăminte și accesorii urbane, trendy, care combină stilul elegant cu un vibe tineresc și contemporan. Brandul a fost creat pentru a răspunde la nevoia de îmbrăcăminte modernă și accesibilă, fiind dedicat persoanelor care doresc să își exprime stilul personal prin piese vestimentare de calitate.

Despre RIVUS

Proiectul de reconversie urbană RIVUS este o investiție de peste 500 milioane de euro a companiilor IULIUS şi Atterbury Europe, prin intermediul căreia va fi redată comunității o fostă zonă industrială nevalorificată de 14 hectare. RIVUS se află în etapa de obținere a autorizației de construire, după ce, în luna august, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local.

Conceptul proiectului RIVUS, primul proiect realizat de renumiții arhitecți neerlandezi UNStudio implementat în România, este inspirat din ceea ce și-a dorit comunitatea. RIVUS va integra:

- Cea mai mare suprafață de retail din România – 145.000 mp (integrând atât mall-ul – 120.000 mp, cât și facilitățile de retail complementare), într-un concept mixed-use care completează experiența de shopping cu servicii și facilități publice și de timp liber

- Peste 400 de magazine, inclusiv premiere regionale și naționale

- Peste 30 noi restaurante-concept și cafenele cu orientare spre râul Someș

- Fresh Market pentru producătorii autohtoni

- Un nou parc și spații verzi amenajate de peste 52.000 mp, cu 700 de copaci maturi și peste 100.000 de plante de diferite dimensiuni

- Grădină japoneză pe acoperiș, fațade înierbate și acoperiș verde

- Două clădiri industriale reconvertite în spații culturale, coworking și servicii

- Centru de live arts și sală de spectacole, funcțiuni culturale pentru prima dată integrată într-un proiect real-estate din România

- Concepte de entertainment pentru toate vârstele

- Cele mai noi tehnologii cinematografice, în premieră în Transilvania, și open air cinema

- Spații de birouri premium și green – 15.000 mp GLA

- Investiții în conectivitate și mobilitate: pod rutier și două pasarele pietonale peste Someș, modernizare străzi, piste de bicicletă, până la 4.800 de locuri de parcare, 1.600 de spații pentru biciclete etc.

Descoperă cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj.