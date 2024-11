Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Tik-Tok. Dacă toată țara o arde pe Tik-Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe X, pe LinkedIn, oare cine mai muncește?”

Și pentru că nu mai muncește nimeni - toți sunt buluc pe Tik-Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe X, pe LinkedIn și pe alte rețele sociale, crește îndatorarea, crește deficitul de cont curent, crește deficitul bugetar, crește deficitul de balanță comercială. România se afundă tot mai mult în datorii.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Circulă o istorioară–pildă în mediul de afaceri despre un negustor care după o viață lungă de muncă se află pe patul de moarte, înconjurat de familia neîmpăcată că bătrânul se stinge. În suferință, capul familiei întreabă: „Soția mea, ești aici?” „Da, iubite soț!”, răspunde femeia în lacrimi. „Fiii mei, sunteți aici?” „Da, iubite tată!”, răspund cei trei bărbați, oftând. „Nurorile mele, sunteți aici?” „Da!”, răspund femeile cu glasul tremurând. „Nepoțeii mei, sunteți aici?” „Da, bunicule!” răspund copiii printre hohote. Și atunci, cu un ultim efort, bătrânul se ridică în capul oaselor și întreabă: „Dacă sunteți toți aici, cine este în prăvălie, să vândă la mușterii?”

Așa sunt românii în această perioadă complicată, toți stau pe Tik-Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe X, pe LinkedIn și pe alte rețele sociale, exprimându-și prin mesaje susținerea pentru viitorul patriei. Și atunci, cine mai muncește în afară de muncitorii din fabrici, de constructorii de pe șantiere și de țăranii din ferme, care nu au timp de pierdut vremea, zi sau noapte? Păi cam nimeni. Poate mai muncește Marcel Ciolacu, este Premier, n-are încotro. Omul ăla simplu, covrigar, cu note de ocară la bacalaureat, șmecherul, a rămas să muncească, nu are încotro.

Și pentru că nu mai muncește nimeni - toți sunt buluc pe Tik-Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe X, pe LinkedIn și pe alte rețele sociale, crește îndatorarea, crește deficitul de cont curent, crește deficitul bugetar, crește deficitul de balanță comercială. România se afundă tot mai mult în datorii.

Dar toți stau scut gata să îi sară patriei în ajutor și se jură pe Tik-Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe X, pe LinkedIn și pe alte rețele sociale că se vor pune pe muncă și vor scoate România din bucluc, imediat, după 1 ianuarie. Ok, după 8 ianuarie. Ok, după Paște. Ok, pentru că e un început de an mai încet, toți se vor pune pe muncă după ce se termină sărbătorile din primele cinci luni ale anului viitor.

Promitem să ne punem pe muncă și să salvăm România! Pe cuvânt de utilizator de Tik-Tok, de Facebook, de Instagram, de X, de LinkedIn și de alte rețele sociale!

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: