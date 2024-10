Simpozionul Universal Language of Art & Science

Inițiat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Ingineria Materialelor și Mediului, în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, simpozionul Universal Language of Art & Science, aflat la ediție inaugurală, se va desfășura în perioada 10 – 11 octombrie 2024, la HUB-ul UTCN de pe strada G. Barițiu, nr. 4.

Evenimentul, prin activitățile diverse și interdisciplinare, își propune să exploreze relația dintre cele două limbaje simbolice – cel științific și cel artistic – prin investigarea multiplelor interferențe dintre acestea, precum și a punctelor de ruptură.

Dacă în contextul românesc un astfel de simpozion se numără printre puținele inițiative academice de profil, la nivel internațional colaborarea dintre științele inginerești și domeniul artistic are deja o istorie redutabilă, programul dedicat artelor fiind fondat de NASA în 1962. În această linie, ultimii aproximativ 25 de ani au fost martorii unei intensificări a relației arte – științe la nivel global, în general, și la nivel european, în particular. Astfel, raportul de tip utilitar întreținut de cele două limbaje simbolice – științele și tehnologia furnizând artelor noi instrumente și medii de exprimare artistică, artele contribuind la ilustrarea și estetizarea științei – s-a metamorfozat recent într-o relație complexă de stimulare reciprocă, menită să faciliteze inovația.

În lumina celor de mai sus, miza simpozionului, adițional consolidării cooperării între cele trei universități clujene, este „confruntarea” a două tipuri de inteligență – cea științifică și cea artistică, aferente celor două limbaje simbolice menționate – în contextul unor mutații societale ale căror efecte sunt încă departe de a fi plenar înțelese. „Confruntarea” dintre științele inginerești, pe de o parte, și artele vizuale și muzica, pe de altă parte, este asumată ca un mijloc de depășire a limitelor, de cele mai multe ori, autoimpuse, ale instituțiilor noastre de învățământ superior. Evenimentul va deschide noi teritorii de cercetare fundamentală și aplicată al căror potențial de inovație științifico-tehnică și artistică așteaptă materializarea.

În programul celor două zile, HUB-ul UTCN va găzdui o reprezentație acustică susținută de ansamblul de saxofoane al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, un performance multimedia realizat de renumitul Klaus Obermaier, iar la închiderea oficială a simpozionului va avea loc un moment coregrafic-multimedia Transylvanian Seasons.

Începând cu ziua de joi, 10 octombrie și până vineri, 18 octombrie, doritorii vor putea vizita expoziția de artă Entropy a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, în foaierul HUB-ului UTCN, ca parte integrantă a Simpozionului Universal Language of Art & Science. Conceptul de entropie este utilizat aici ca o metaforă pentru transformările universale inerente traduse la nivel uman prin procese științifice și artistice. În fizică, entropia se referă la măsura dezordinii într-un sistem, dar în cadrul curatorial al expoziției, ea simbolizează disoluția granițelor disciplinare și energia creativă care apare din această dizolvare. În acest fel, expoziția subliniază potențialul pentru cercetare fundamentală aplicată în artă și știință, vizând noi teritorii de cercetare care provoacă să fie explorate. Pe măsură ce entropia crește, un sistem devine mai haotic, pierzând structura și predictibilitatea. Această relație evidențiază legătura dintre proceselefizice și idealurile artistice contemporane abstracte despre complexitate și dezordine.

PROGRAM

ZIUA 1: JOI, 10 OCTOMBRIE 2024

9.00-9.40 – Deschiderea oficială a simpozionului: prof.dr.ing. Vasile Țopa, rector UTCN, prof.dr. Florin Ștefan, rector UAD și prof.dr. Vasile Jucan, rector ANMGD

9.40-10.00 – Performance acustic: Ansamblul de saxofoane al ANMGD (Conducerea muzicală: Lect. dr. Zoltán Réman; Interpretează: Amy Feurdean, Sonia Dehelean, Alin Petrea, Andreas Győrfi, Balázs Benedek, Róbert Kürti, Joshua Caunce, drd. Csanád Palkó, Lect. dr. Réman Zoltán)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 / Moderator: conf.dr.ing. Bogdan Neamțu (FIMM - UTCN)

Sesiune keynote speeches

10.00-10.30 – Keynote Speech 1: „Material Consonants towards Universal Language of Arts and Science”, prof.dr.ing. Cătălin Popa (UTCN)

10.30-11.00 – Keynote Speech 2: „Despre forță și fragilitate”, prof.dr.habil. Radu Pulbere (UAD)

11.00-11.30 – Keynote Speech 3: „Muzica, o artă fluidă”, prof.dr. Adrian Pop (ANMGD)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 / Moderator: conf.dr. Mara Rațiu (UAD)

11.30-12.00 – Pauză de cafea (Hub UTCN, Lobby, etaj 1)

12.00-13.30 – Masă rotundă: „Despre colaborarea dintre arte și științe orientată spre inovație”

Participanți: ministru secretar de stat Ovidiu Cîmpean (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene / Primăria Cluj-Napoca); prof.dr. Florin Ștefan (rector UAD), prof.dr.habil. Cristian Bence-Muk (președinte senat ANMGD); prof.dr.ing. Daniela Popescu (prorector UTCN); arh. prof.dr.habil. Șerban Țigănaș (decan al Facultății de Arhitectură și Urbanism - UTCN); Miruna Amza (manager Qub / CCC)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 / Moderator: arh. prof.dr.habil. Șerban Țigănaș (UTCN)

13.30-15.00 – Pauză de masă

15.00-17.00 – Proiecte educaționale / de cercetare aflate la frontiera dintre arte și științe: 2 sesiuni paralele

Sesiune 1 / Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3

Participanți:

Prof.dr. Veronica Demenescu (ANMGD) – „Aplicații și resurse în didactica TSD - ArTSD”;

Conf.dr.ing. Corina Giurgea (UTCN) – „Cui i-e frică de A din STEAM? Scurtă privire asupra unor experiențe vizând sincretismul dintre Artă și Știinta, Tehnologie, Inginerie și Matematică în educația academică”;

Conf.dr. Mihai Popean (invitat ANMGD - UVT) – „Scientometria artistică: the Uncanny Valley”;

Lect.dr. Alexandra Mureșan – „Refracții contemporane ale jocului cu mărgelele de sticlă” (UAD);

Artist Mihai Grecu – „Perspectives in AI Image Generation” (invitat UAD)

Moderator: prof.dr. Nelida Nedelcuț (prorector ANMGD)

Sesiune 2 / Hub UTCN, Sala de seminar, etaj 1

Participanți:

Conf.dr. Alice Iliescu (UAD) – „Banda desenată urbană: instrument de analiză și documentare a proceselor de regenerare a ecosistemelor urbane”;

Conf.dr. Andrei Budescu & conf.dr. Diana Drăgan-Chirilă – „Fusion Works: Experiencing Art through Technology” (UAD);

Conf.dr. Marius Georgescu – „Reprezentări vizuale și auditive ale Numărului” (UAD);

Artist Liviu Mocan – „Aplicarea in sculptura a noilor tehnologii” (invitat UTCN);

Lect.dr.ing. Marius Bodea – „Science, Art and Human Evolution. Connections” (UTCN);

Moderator: prof.dr. Cătălin Popa (UTCN)

17.00-17.30 – Pauză cafea (Hub UTCN, Lobby, etaj 1)

Sesiune keynote speeches

17.30-18.15 – Keynote Speech 4: Alfredo Pirri (arhitect și designer, Roma)

18.15-19.00 – Keynote Speech 5: Máté Milovits (director de dezvoltare strategică în cadrul MOME, Budapesta)

19.00-19.45 – Keynote Speech 6: Klaus Obermaier (artist multimedia)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 / Moderator: arh. prof.dr.habil. Șerban Țigănaș (UTCN)

19.45-20.15 – Arts&Science&Wine Session

Prezentare & degustare de vinuri powered by Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) și vizitare a expoziției Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD) at Hub UTCN

Hub UTCN, Lobby, etaj 3

20.15 – Performance multimedia (Klaus Obermaier)

Hub UTCN, Lobby, parter

ZIUA 2: VINERI, 11 OCTOMBRIE 2024

9.00-11.00 – Proiecte educaționale / de cercetare aflate la frontiera dintre arte și științe: 2 sesiuni paralele

Sesiune 1 / Hub UTCN, Sala de seminar 1, etaj 3

Participanți:

Prof.dr.ing. Horațiu Vermeșan – „Galvanizing Delight” (UTCN);

Conf.dr. Octavian Simion – „Spumele metalice între performanță si excelență” (UAD);

Dr. Fruzsina Rauca-Bencze – „Tehnici de microscopie și spectroscopie în conservarea și restaurarea operelor de artă: Investigarea detaliilor ascunse din picturi” (invitat UAD);

Drd. Ioana Cheres – „Transparency” (UTCN);

Moderator: lect.dr.ing. Marius Bodea (UTCN)

Sesiune 2 / Hub UTCN, Sala de seminar 2, etaj 3

Participanți:

Conf.dr.habil. Lucian Ghișa – „Proiectul „In Media Stat Virtus” - soft-ul Jamulus ca metodă pentru învățământul muzical la distanță” (ANMGD);

CSII.dr. Ioana Baalbaki – „Utilizarea noilor tehnologii în cercetarea aprofundată a muzicii” (ANMGD);

Drd. Virgil Puiac – „AI generated arts as mirror” (UTCN)

Drd. Adrian Grecu – „Despre artă și AI: un survol” (UAD)

Moderator: conf.dr. Mara Rațiu (UAD)

Sesiune keynote speech

11.00-11.30 – Keynote Speech 7: prof.dr.ing. Adrian Groza (UTCN)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 / Moderator: conf.dr.ing. Bogdan Neamțu

11.30-12.00 – Pauză de cafea (Hub UTCN, Lobby, etaj 1)

12.00-13.30 – Masă rotundă „Artă, tehnologie și digitalizare”

Participanți: prof.dr.ing. Adrian Groza (UTCN); prof.dr.ing. Stelian Brad (decan FIIRMP - UTCN) conf.dr. Septimiu Jugrestan (președinte senat UAD); prof.dr. Laszlo Bencze (UAD); conf.dr. Ciprian Pop (ANMGD)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 / Moderator: conf.dr. Septimiu Jugrestan (UAD)

13.30-14.00 – Închiderea oficială a simpozionului și Performance coregrafic-multimedia Transylvanian Seasons powered by ANMGD-UAD (Coregrafia: conf.dr.habil. Nicoleta Demian; Muzica: prof.dr.habil. Cristian Bence-Muk; Visuals: conf.dr. Andrei Budescu; Dansează: Flavia Bodocan, Alexia Lungu, Teofana Varga, Daria Vermeșan)

Hub UTCN, Sala de conferințe, etaj 3 /Hub UTCN, Lobby, parter.

