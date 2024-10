Muzica clasică și marea literatură a lumii își dau întâlnire în ediția nr. 19 a Festivalului SoNoRo – Ex libris

Ediția din acest an a Festivalului SoNoRo este inspirată de tema Ex libris, fiind programată în perioada 1-17 noiembrie 2024, în București și Cluj-Napoca, unde vor avea loc 21 de concerte și două întâlniri SoNoRo Talks – Ex libris. 40 de artiști cu renume internațional vor fi prezenți la această ediție.

O nouă ediție a Festivalului SoNoRo-Ex libris la Cluj și București

În Cluj-Napoca, festivalul se va desfășura în perioada 12-17 noiembrie, când sunt programate 8 concerte și o întâlnire SoNoRo Talks.

Un scurt istoric al ex librisului

Ex librisul a apărut în ultimul sfert al secolului al XV-lea, fiind inspirat de practicile medievale de a include portrete sau alte simboluri care indicau proprietatea în cărțile de rugăciuni.

Un ex libris are rolul de a rămâne în memoria umanității, de a transcende timpul odată ce proprietarul său părăsește această lume și cărțile îi supraviețuiesc.

Ex librisurile au fost mici opere de artă care conțineau scuturi heraldice, portrete, simboluri, devize sau citate, profesia proprietarului și chiar teme erotice.

Conferință de presă SoNoRo-Ex libris

Acestui mic însemn i-au fost dedicate cluburi și societăți. A avut o funcție artistică, dar și socială, documentând evenimente care au marcat istoria omenirii, un exemplu în acest sens fiind un ex libris în contextul Primului Război Mondial; comandat în 1914, acesta reprezintă o clădire năruită sub care stă scris „Aici a fost biblioteca mea”. La un moment dat ex librisul devine chiar o idee de cadou, fiind oferit prietenilor cu ocazia unor evenimente sau în semn de scuze pentru o greșeală.

Regina Maria a României a avut un ex libris creat de Paul Groudhomme în 1922. Acesta îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe deasupra căruia este coroana regală purtată la încoronarea de la Alba Iulia şi care străluceşte ca un soare.

În 1988, în cadrul Muzeului „Prima școală românească” din Şcheii Brașovului, doctorul Emil Bologa înfiinţează un muzeu de ex libris (circa 500 de exponate în trei săli), primul de acest gen din ţară.

Conferință de presă SoNoRo-Ex libris

Personalități ale vremii, biblioteci, instituții și colecționari – toți au fost supuși fascinației ex librisului. Dincolo de simbolistica de însemn al proprietății, ex librisul a traversat secolele și rămâne o mică operă de artă, iar publicul SoNoRo este invitat să descopere în această ediție legătura dintre muzică și literatură.

Abonamente în sistem Early Bird

Abonamentele Early Bird la concertele din Cluj-Napoca, cu o reducere de 20%, sunt disponibile până la 1 octombrie 2024 AICI. Pensionarii, studenții, elevii și persoanele cu handicap beneficiază de o reducere de 50% și pot achiziționa biletele exclusiv de la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca.

„Scriitorul Mario Vargas Llosa spunea că trăim atâtea vieți câte cărți citim; probabil că și un compozitor a avut atâtea vieți câte lucrări a compus. Ce putem spune despre noi, muzicienii, care interpretăm sute de compoziții? Dacă le comparăm inevitabil cu volumele pe care un om le citește de-a lungul vieții, probabil că și noi acumulăm mai multe vieți și transmitem mai departe toate poveștile și trăirile din aceste compoziții. Apare, în acest mod, o legătură intrinsecă între muzică și literatură, exact mesajul acestei ediții intitulată Ex libris.

Sunt entuziasmat să oferim publicului șase zile pline de muzica SoNoRo și să revenim în Cluj-Napoca, a doua casă a Festivalului SoNoRo! Sunt convins că programul muzical va încânta publicul și că această conexiune între muzică și literatură va naște idei noi și trăiri excepționale!

Le suntem recunoscători tuturor sponsorilor și partenerilor noștri, deoarece încrederea pe care ne-o acordă este onorantă, iar sprijinul lor contribuie în mod decisiv la continuitatea festivalului în cele mai bune condiții”, a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Spațiile de concert

În Cluj-Napoca, festivalul se va deschide la Casino – Centrul de Cultură Urbană, o clădire simbolică a Clujului, vechiul Casino din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. Festivalul revine în acest an cu două concerte la Universitatea Babeș-Bolyai, în Sala Auditorium Maximum, și cu patru concerte în Biserica Evanghelică-Luterană, la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Casa Boema și Oberjin Club. Un spațiu nou la această ediție a festivalului este Casa NUMAÀ – o clădire al cărei istoric începe în 1884 și care a fost restaurată timp de 20 de ani pentru a fi redată clujenilor și turiștilor.

„Cele mai bune cărți sunt cele care încă nu au fost citite, iar cele mai bune concerte urmează să fie cântate, auzite și trăite. În acest an prezentăm SoNoRo Ex libris, dar nu pentru a indica proprietatea, așa cum se întâmpla inițial, atunci când frumoasa artă a ex librisului a prins viață cu multe secole în urmă. Dimpotrivă, dorim să subliniem faptul că muzica – inspirată de mari opere literare sau de propria noastră imaginație – aparține tuturor celor care au inima și mintea deschise pentru a asculta. Vom petrece săptămânile SoNoRo în cea mai bună companie – muzicieni minunați, un public inspirat, compozitori și scriitori de geniu. Aspirăm să dăm poveștilor vechi semnificații noi, să creăm conexiuni actuale, să interpretăm jocul creației pe scenă și să-l scoatem din bibliotecile noastre intime”, a declarat Diana Ketler, directorul artistic al acestui festival.

Program Cluj-Napoca

UN VEAC DE SINGURĂTATE – marți, 12 noiembrie 2024, ora 19:30, Casino – Centrul de Cultură Urbană

JANOSKA ENEMBLE - THE NEW OLD – miercuri, 13 noiembrie 2024, ora 19:30, Universitatea Babeș-Bolyai – Auditorium Maximum

TO THE LIGHTHOUSE – joi, 14 noiembrie 2024, ora 19:30, Biserica Evanghelică-Luterană

COMOARA DIN INSULĂ – vineri, 15 noiembrie 2024, ora 19:30, Casa Boema

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE SONORO – sâmbătă, 16 noiembrie 2024, ora 11:00, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ - sâmbătă, 16 noiembrie 2024, ora 19:30, Casa NUMAÀ

SoNoRo TALKS & CONCERT – duminică, 17 noiembrie 2024, ora 11:00, Oberjin Club

PORTRAIT OF AN ARTIST AS A YOUNG MAN – duminică, 17 noiembrie 2024, ora 19:30, Universitatea Babeș-Bolyai – Auditorium Maximum

Festivalului SoNoRo – Ex libris 2024

Muzicienii acestei ediții

După ce a fost prezent în București, la ediția anterioară a Festivalului SoNoRo, Ansamblul Janoska va susține un concert la Universitatea Babeș-Bolyai, în Sala Auditorium Maximum, unde va interpreta Anotimpurile lui Vivaldi în stilul Janoska. Aranjamentele Janoska sunt opera a trei frați din Bratislava – Ondrej și Roman Janoska la vioară și František Janoska la pian – împreună cu Julius Darvas, cumnatul lor, la contrabas. Un lucru pe care cele două familii îl au în comun este tradiția lor activă de muzicieni. Familia Janoska face muzică de șapte generații, iar Julius Darvas se bazează pe trei generații și mai mult de contrabas.

O nouă ediție a Festivalului SoNoRo-Ex libris la Cluj și București| în imagine: Ansamblul Janoska

Ansamblul Janoska, cu pregătire clasică, depășește toate granițele cu limbajul său muzical poliglot. CD-ul de debut, care a urcat pe primul loc în câteva luni, poartă titlul potrivit – „Janoska Style” (Deutsche Grammophon, 2016). Albumul lor din 2019, „Revolution”, a ajuns, de asemenea, la statutul de aur. În 2022, a fost lansat albumul nr. 3, intitulat „The Big B's”. Cel de-al patrulea album Deutsche Grammophon, „The Four Seasons”, este în pregătire și va fi lansat în octombrie 2024.

Ceilalți artiști invitați la această ediție a Festivalului SoNoRo din Cluj-Napoca sunt, ca întotdeauna, nume importante ale scenelor internaționale: violoniștii Alexandra Conunova, Latica Honda-Rosenberg, Francesco Ionașcu, Solenne Païdassi și Aylen Pritchin; violiștii Tomoko Akasaka și Răzvan Popovici; violonceliștii Justus Grimm și Valentin Răduțiu; pianistele Diana Ketler și Marianna Shirinyan; clarinetistul Thorsten Johanns.

Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții a Festivalului SoNoRo sunt disponibile pe https://festival.sonoro.org/.

Biletele și abonamentele Festivalului SoNoRo pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook: https://eventbook.ro/festival/sonoro.

Festivalul SoNoRo

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (19 ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (18 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale în clădiri de patrimoniu din România (12 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (6 ani).

