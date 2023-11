Festivalul SoNoRo aduce muzica clasică - On the Couch - în Iulius Mall Cluj (P)

Festivalul SoNoRo, cunoscut publicului meloman pentru nonconformism și inovație, a pregătit o surpriză muzicală pentru clujeni.

Astfel, la etajul 1 din Iulius Mall, vizitatorii se pot bucura de o zonă de audiție marca SoNoRo, ce cuprinde mici fragmente din concertele care vor avea loc în perioada următoare. Oprește-te la capsula muzicală, așează-te confortabil pe canapea, pune-ți căștile și apasă play pentru un moment fascinant!

Ediția nr. 18 a Festivalului SoNoRo ajunge și la Cluj-Napoca în perioada 6 - 12 noiembrie 2023 cu o serie de concerte. Tema din acest an este On the Couch, fiind inspirată de efervescența culturală din Viena sfârșitului de secol 19 și începutul secolului 20, dar și de înflorirea disciplinelor psihanalitice. De un preview a ceea ce urmează să se întâmple în sala de concerte te poți bucura în Iulius Mall Cluj, unde s-a instalat o capsulă muzicală, ce are în interior o canapea, două perechi de căști și o tabletă cu un playlist. Astfel, oricine se poate bucura de muzică clasică și de puterea vindecătoare a acesteia, înainte de a ajunge în sala de spectacole.

La concerte, publicul se va bucura de un program care va conține lucrări noi în istoricul festivalului, în proporție de 70%, iar multe dintre ele vor fi interpretate pentru prima dată în România.

Această experiență este creată pentru tine de festivalul SoNoRo, JBL, Vodafone și UniCredit Bank și găzduită de Iulius Mall Cluj.

