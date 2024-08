Producătorul de echipamente și aparatură sportivă Euroma Sport și-a relocat fabrica, de pe fosta platformă Carbochim, într-o nouă locație modernă (P)

Compania IULIUS a susținut financiar demersurile de relocare ale fabricii Euroma Sport, care își desfășura activitatea pe fosta platformă Carbochim.

Euroma Sport - sediul nou. Sursa foto Iulius Group

Astfel, Euroma Sport și-a mutat producția într-o nouă locație, ce le oferă angajaților un nivel de confort superior, cu mai multă lumină naturală și un mediu ambiental optim. Relocarea a presupus o investiție de ordinul milioanelor de euro din partea companiei IULIUS și a constat în amenajarea noului sediu din localitatea Sânnicoară, fiind un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, comparativ cu cele de pe fosta platformă Carbochim. Mai mult decât atât, situarea geografică a localității Sânnicoară la granița cu municipiul Cluj-Napoca oferă acces facil la infrastructura rutieră, fapt care a determinat și dezvoltarea unui mediu de afaceri puternic în zonă.

Fabrica Euroma Sport specializată în producția, dezvoltarea, distribuția și instalarea de echipamente, aparatură sportivă și accesorii s-a relocat într-un nou sediu modern, unde angajații beneficiază de lumină naturală, o bună calitate a aerului, iar clădirea este aliniată standardelor actuale de sustenabilitate. Noua locație se află la doar 13 minute de orașul Cluj-Napoca, în localitatea Sânnicoară, o zonă în care firme din diverse domenii (ambalaje de carton, depozite farmaceutice și produse metalurgice, prelucrare și comercializare produse din carne etc.) au găsit un mediu propice dezvoltării afacerilor.

Până de curând, societatea își desfășura activitatea pe fosta platformă Carbochim, unde spațiile nu mai erau optime pentru desfășurarea eficientă a activității, atât din punct de vedere al condițiilor de muncă, cât și pentru partea logistică. Acum, compania are la dispoziție și mai multe instrumente necesare dezvoltării, la același nivel cu marii jucători de pe piață. Investiția pentru relocare a fost susținută de IULIUS și a cuprins inclusiv amenajarea noii clădiri la cele mai înalte standarde.

Euroma Sport - vechea locatie. Sursa foto Iulius Group

Relocarea fabricii Euroma Sport s-a realizat după ce și cel mai mare producător de abrazive din România, Carbochim, a trecut printr-un proces amplu de relocare și retehnologizare, cu scopul de a eficientiza activitatea de producție și pentru a diminua costurile de operare. Investiția a ajuns la 7 milioane de euro până în prezent, iar acum secțiile de corpuri abrazive cu liant ceramic și corpuri abrazive cu liant organic și discuri de debitat funcționează în noua locație din Bulevardul Muncii nr. 18, în timp ce secția de abrazivi pe suport este în strada Orăștiei. Pe vechiul amplasament Carbochim, compania IULIUS propune un proiect de reconversie urbană, cu o ancoră verde de 5,2 hectare, cu funcțiuni culturale, de entertainment, retail, birouri premium, dar și investiții ample în infrastructură de conectivitate și de utilitate publică.

Despre Euroma Sport

Înființată in urma cu 25 ani, Euroma Sport este lider de piață în producția de echipamente și aparatură sportivă pentru competiții naționale și internaționale, pentru antrenamente, școli şi cluburi sportive, instalații outdoor, aparate performante pentru bodybuilding și fitness, saltele de orice tip, echipament auxiliar pentru vestiare și săli de recuperare-relaxare, pentru depozitarea aparatelor/instalațiilor sportive, tabele electronice de afișaj, pereți, turnuri de cățărare etc. Soluțiile Euroma Sport au o structură modular-alternativă, oferind flexibilitate în alegeri și versatilitate în combinarea produselor. De asemenea, societatea are capacitatea tehnică, know-how-ul și experiența necesare pentru a oferi încrederea de care orice client are nevoie în elaborarea propriului proiect sportiv.

