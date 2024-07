Moară din Rogojelu (județul Cluj), pe bancnota de 200 de lei. Unde poți să o vezi în realitate?

Moara cu noroc din Rogojelu, județul Cluj. Pe aleile răcoroase din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, o moară veche de peste 150 de ani reușește să încingă spiritele vizitatorilor.

Moară din Rogojelu (județul Cluj), pe bancnota de 200 de lei | Foto: Consiliul Județean Sibiu

Cu o bancnotă de 200 de lei în mână, de-a lungul timpului mulți vizitatori, se întreabă dacă moara din Poieni, județul Bihor, aflată în Muzeul Astra, este cea reprezentată pe spatele bancnotei lansate la 1 decembrie 2006 de Banca Națională a României, scrie mesageruldesibiu.ro

Imaginea de pe bancnota de 200 de lei, o combinație între două mori. Una este din Cluj

Răspunsul în privința reprezentării morii din Poieni pe bancnota de 200 de lei se află la specialiștii muzeului sibian.

Lucian Robu, directorul Muzeului în aer liber din cadrul Complexului Național Muzeal „Astra”, este decis să tranșeze dilema vizitatorilor, venind cu lămuriri.

„În fapt, este vorba despre două mori: cea din Poieni, județul Bihor, și cea din Rogojelu, județul Cluj. Așadar, este o combinație de patrimoniu tehnic, cunoscut fiind faptul că graficienii preiau elemente distincte, pe care mai apoi le combină”, a declarat Lucian Robu.

Așa se face că în reprezentarea de pe bancnota de 200 de lei există elemente prevenind de la două mori, ambele aflate în Muzeul Astra.

„Clădirea morii din Poieni este realizată din bârne de stejar, îmbinate în „cheotori”, adică tăieturi sub forma cozii de rândunică. La acest tip de îmbinare nu se folosesc cuie de lemn, iar clădirea este ușor elastică în caz de cutremur sau mici alunecări de teren. De asemenea, roata are ca ax un trunchi din stejar cu patru muchii, iar obada, colacii și cupele sunt tăiate tot din stejar. Apoi, clădirea este acoperită cu șindrilă din lemn de brad. Toate aceste detalii sunt aidoma celor de pe bancnotă (…) Alimentarea morii din Poieni se face printr-un jgheab amplasat în partea inferioară, ori, pe bancnotă, jgheabul este amplasat deasupra. Acest lucru ne trimite la moara din Rogojelu, pe care o avem amplasată vizavi de cea din Poieni, și care are exact același tip de jgheab”

