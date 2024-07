A mai rămas o zi până la Electric Castle 2024! Cum ajungem la festival și ce artiști vor urca pe scenă în prima zi?

A mai rămas o singură zi până la Electric Castle 2024. Iată cum putem ajunge la festival și ce artiști vor urca pe scenă în prima zi.

A mai rămas o zi până la Electric Castle 2024 | Foto: Electric Castle

A mai rămas o singură zi până la Electric Castle 2024, unul dintre cele mai așteptate evenimente din România. Organizatorii au pus la dispoziția fanilor mai multe mijloace de transport și îi așteaptă cu multe momente magice.

Cea de-a zecea ediție a festivalului Electric Castle este mai aproape decât ați crede, iar fanii sunt nerăbdători să-și întâlnească artiștii preferați care vor urca pe scena evenimentului. Pe lângă momentele artistice, organizatorii le-au pregătit fanilor și diverse activități prin care să le ofere o experiență de neuitat.

Cum ajungem la festival?

Pentru a evita aglomerația la festival, opțiunile de transport în comun au fost extinse și îmbunătățite, iar organizatorii Electric Castle îndeamnă fanii să folosească trenurile, aceasta fiind cea mai bună metodă de a ajunge în Bonțida fără prea multe complicații.

Totuși, indiferent ce metodă de transport alegeți, organizatorii s-au asigurat că veți avea parte de modalități adecvate pentru a ajunge la destinație.

Trenurile Electric Castle și CFR

Trenurile, fie ele de la Electric Castle sau CFR, sunt cea mai bună metodă pentru a ajunge în Bonțida, deoarece nu afectează în nici un mod traficul rutier, mai ales acum că numărul trenurilor pe ruta Cluj-Napoca - Bonțida a crescut față de anul trecut.

Prețul unui bilet costă 35 de lei, iar bilete pot fi achiziționate online.

Programul trenurilor Cluj-Napoca - Bonțida:

Miercuri: 17:24; 19:20

Joi: 16:10; 17:24; 17:51; 19:20; 20:10

Vineri: 16:10; 17:24; 17:51; 19:20; 20:10

Sâmbătă: 14:34; 16:10; 17:24; 17:51; 19:20; 20:10

Duminică: 14:34; 16:10; 17:24; 19:20

La EC cu autobuzul

La fel ca și în cazul trenurilor, numărul autobuzelor către Electric Castle a fost suplimentat. Acestea pleacă de la Expo Transilvania și de la Iulius Mall, dar și din centrul localității Bonțida și vor circula non-stop pe întreaga perioadă a festivalului. Mai mult decât atât, organizatorii estimează că durata de așteptare nu va depăși 30 de minute în orele de vârf.

Bilete de autobuz costă tot 35 de lei și pot fi achiziționate online.

Cum să ajungi cu mașina personală la festival

Dacă totuși dorești să ajungi la festival cu mașina personală, trebuie să știi că ruta de acces către festival este dinspre Răscruci. De asemenea, traseul va fi semnalat cu indicatoare rutiere în drumul către castel.

Care sunt artiștii ce vor urca pe scenă în prima zi de Electric Castle?

Miercuri, 17 Iulie 2024, începe ce-a dea zecea poveste a festivalului Electric Castle cu cu Reel Party by BT & DJ Yoda, acest concept fiind foarte apreciat și în edițiile trecute. Timp de 5 zile, fanii festivalului îi pot asculta pe cei de la Bring Me The Horizon, Massive Attack sau Sean Paul.

În cea de-a doua zi, festivalierii se vor distra pe ritmuri de afro, techno, drum and bass și metal cu Rema, Kungs și Bonobo, Apashe & The Brass Orchestra și Cavalera. Ziua de vineri va fi rezervată celor de la Bring Me The Horizon, dar și artiștilor Paolo Nutini și Nina Kraviz.

Weekend-ul va începe cu Massive Attack care va cânta live, sâmbătă, 20 iulie. În aceeași zi vor fi programați și Chase and Status, Khruangbin și Marc Rebillet. Ultima zi a festivalului va debuta cu Sean Paul și Palaye Royale, aceștia din urmă fiind pregătiți să-și fascineze publicul prin stilul lor de fashion-art rock. Sevdaliza, Kenya Grace și Todd Terje vor fi și ei în ultima zi a EC 10.

Cea de-a zecea ediție a festivalului Electric Castle are loc în perioada 17-21 iulie 2024. Prețul unui bilet pentru o singură zi este de 110 euro + taxe, în timp ce prețul unui bilet premium pe o zi este de 150 euro + taxe.

Programul complet și biletele pot fi achiziționate de pe www.electriccastle.ro.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: