Începe Electric Castle 2024. Ce artiști vă recomandă organizatorii?

Electric Castle începe miercuri, 17 iulie. La Castelul Banffy din Bonțida, vor urma zile de senzaţie, iar organizatorii au venit cu câteva recomandări pentru artiștii care vor urca pe scena festivalului.

Începe Electric Castle 2024. Recomandări de artişti făcute de organizatori. | Foto: Electric Castle - Facebook

Câțiva dintre artiștii care urmează să urce pe scenele Electric Castle sunt: Aris & Edi, Hayes & Y, Sababa 5, Lov3less, Iguana Death Cult, Andy Purnell, JoyCut și Nasiri. Organizatorii au postat pe pagina de Instagram a festivalului, recomandările lor de artiști alături de câteva mesaje care să îi caracterizeze.

Recomandări de artişti făcute de organizatori

Mesajele postate de organizatori au caracterizat fiecare artist și trupă în parte.

Mesajele au atras într-un scurt timp sute de aprecieri:

- Lov3less - it's like Stevie Nicks and Taylor Swift had a band together = este ca și cum Stevie Nicks și Taylor Swift au o trupă împreună.

- Andy Purnell - a mashup doctor that rocks any party all across the world = un doctor mashup care zguduie orice petrecere din întreaga lume.

- Lebano Hanover - 80's goth music teleported to 2024 = muzica goth a anilor 80 teleportată în 2024.

- Feathered Sun - Their live-shows are an extraordinary array of celebration = Show-urile lor live sunt niște matrici extraordinare de celebrare.

- Kawala- fresh mix of indie, folk and rhythms with a touch of Afrobeat, a band probably soon in your daily playlist = un mic fresh de indie, folk și ritmuri cu o atingere de beat-uri afro, un band ce probabil va ajunge curând în playlist-ul vostru zilnic.

Material realizat de Alina Petric

