Polițist clujean, prins sub influența drogurilor la volanul unei mașini fără numere de înmatriculare!

Un polițist clujean a fost depistat sub influența drogurilor la volanul unei mașini neînmatriculate.

Polițist clujean, prins sub influența drogurilor la volanul unei mașini fără numere de înmatriculare | Foto: pixabay.com

Un polițist din cadrul IPJ Cluj a fost depistat de colegii săi pe strada Eroilor din Florești în timp ce se afla sub influența drogurilor la volanul unei mașini fără numere de înmatriculare.

În ziua de 6 iulie 2024, în jurul orei 14.00, polițiștii secției 6 Poliție Rurală Florești au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 38 de ani din Cluj-Napoca care conduce o mașină neînmatriculată, fiind și sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, s-a constatat că acesta are calitatea de polițist, încadrat la IPJ Cluj.

„La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Eroilor, din localitatea Florești.

La volanul autoturismului se afla un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, iar din verificări s-a constatat că acesta are calitatea de polițist, încadrat la I.P.J. Cluj.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul din dotare, reieșind indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Menționăm că aceasta nu prezintă probă în dosarul penal, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Totodată, verificarea documentelor autoturismului au condus la stabilirea faptului că autorizația de circulație provizorie era în afara termenului de valabilitate.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, urmând ca aspectele constatate să fie transmise unității de parchet competente.

Totodată, conducerea inspectoratului a dispus demararea de verificări pe linie internă, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Facem precizarea că la momentul depistării, bărbatul de 38 de ani se afla în afara orelor de program. De asemenea, începând cu luna martie 2023, acesta se afla la dispoziția unității, îndeplinind sarcini și atribuții de serviciu stabilite de conducerea unității, ca urmare a unui dosar penal aflat în desfășurare.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj se delimitează ferm de orice activitate aflată în afara normelor prevăzute de lege și sprijină activități penale aflate în desfășurare, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu în slujba comunității bazat pe profesionalism și transparență”, a transmis IPJ Cluj.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: