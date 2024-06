Cursuri pe șantierul de reconversie a fostei platforme Carbochim pentru studenții de la Facultatea de Construcții, printr-un parteneriat între UTCN și grupul IULIUS (P)

Studenții de la Facultatea de Construcții, din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, au ocazia de a studia evoluția unui șantier de mare amploare, încă din fază incipientă.

Oportunitatea de a face practică direct pe șantier este posibilă printr-un parteneriat între mediul universitar și grupul IULIUS, compania care dezvoltă un proiect mixed-use de reconversie urbană de mare amploare pe fosta platformă a fabricii Carbochim. Recent, grupuri de profesori și studenți au mers în vizite de studiu pe șantier, acolo unde se lucrează la conservarea și modernizarea fostei clădiri administrative și se desfășoară lucrări de dezmembrare a vechilor hale, care se aflau în diferite stadii de degradare.

Acest parteneriat marchează angajamentul ambelor părți de a susține educația de calitate și inovația tehnologică în rândul viitorilor ingineri. Demersul se va concentra pe transpunerea cunoștințelor teroretice în practică, oferind studenților oportunități unice de a se implica în procese reale de construcție și dezvoltarea de proiecte și de a învăța direct de la profesioniști din industrie. Această colaborare va include stagii de practică, interacțiuni directe cu specialiștii și alte activități educative, care le vor permite studenților să-și dezvolte abilitățile și să înțeleagă mai bine cerințele pieței muncii.

Astfel de vizite s-au desfășurat recent, de către grupuri de profesori și studenți de la Facultatea de Construcții, pe șantier fiind lucrări de conservare și modernizare a fostei clădiri administrative Carbochim (clădirea de cărămidă), care, alături de o hală cu valoare de patrimoniu (hala cu arcade), vor fi integrate în viitorul proiect de reconversie urbană, cu funcțiuni culturale și de susținere a inițiativelor locale. Totodată, sunt în desfășurare lucrări de dezmembrare a vechilor construcții, aflate în diferite stadii de degradare, conform autorizațiilor obținute, proces care este, de asemenea, oportunitate de studiu pentru multiple specializări.

,,Considerăm că vizitele tehnice desfășurate pe platforma industrială Carbochim reprezintă o oportunitate pentru comunitatea academică a Facultății de Construcții din Cluj-Napoca, cadre didactice și studenți, care, pentru prima dată, au avut șansa de a asista la demolarea controlată a unor clădiri industriale. În cadrul vizitelor am avut, de asemenea, oportunitatea de a vedea lucrări de intervenții la fațada și sistemul structural al clădirii reper ,,Uzina Carbochim”. Vizitele reprezintă o experiență complexă, profesională, dar și de viață pentru cadrele didactice și viitorii ingineri, studenții de azi ai Facultății de Construcții din Cluj-Napoca. Anual organizăm pentru studenți vizite de studiu la obiective industriale, rezidențiale, lucrări în infrastructura transporturilor și lucrări hidrotehnice, însă la operațiuni de demolare a construcțiilor nu am participat până acum. Cu bucurie, am regăsit absolvenți ai Facultății de Construcții din Cluj-Napoca implicați în proiectarea, expertizarea, demolarea și execuția lucrărilor noi”, a declarat Prof.dr.ing. Daniela Lucia Manea, decanul Facultății de Construcții din cadrul UTCN.

La acțiunile de pe șantier vor participa studenți din anii de studiu II - IV, de la specializările Construcții civile, industriale și agricole, Inginerie și management, Măsurători Terestre și cadastru, Căi ferate, Drumuri și poduri. Vizitele se fac în grupuri restrânse, de maximum 15 studenți, însoțiți de profesori, atât din motive de siguranță pe șantier, cât și pentru o mai bună interacțiune cu inginerii și profesioniștii care lucrează pe utilaje.

Proiectul de reconversie urbană este unul puternic ancorat în comunitatea locală, conceptul său fiind realizat pe baza consultării clujenilor, sub diferite forme. Demersul investițional, ce se ridică la peste jumătate de miliard de euro, are ca scop redarea către comunitate a unei părți a orașului, sub forma unui proiect-destinație, accesibil tuturor. Un proiect cu funcțiuni culturale, de business, shopping, entertainment, cu integrarea a 52.000 mp de spații verzi amenajate, cu spații pentru evenimente în aer liber, și realizarea de infrastructură care susține mobilitatea urbană cu toate mijloacele de transport. Parteneriatul cu mediul universitar reprezintă continuarea unei implicări active în comunitate, un obiectiv cheie în strategia de sustenabilitate a grupului, care presupune o dezvoltare pluridisciplinară a proiectelor.

,,Astfel de parteneriate sunt benefice prin prisma rezultatelor pe care le au atât pe termen scurt, ca oportunitate de studiu, dar și pe termen lung, pentru că susțin formarea profesioniștilor de mâine. Prin această colaborare, studenții pot să experimenteze încă de pe acum activitatea pe care o vor practica după terminarea studiilor, într-un mediu similar cu cel în care vor activa. Experiența din dezvoltarea celorlalte investiții realizate ne-a dovedit că transferul direct de cunoștințe de la specialiști către studenți reprezintă un avantaj în formarea tinerilor, uneori ajungând să fie colegi în construirea acelorași proiecte. Viziunea noastră este de a dezvolta acest proiect împreună cu întreaga comunitate, colaborând pe mai multe paliere, astfel încât să implicăm cât mai mulți clujeni în demers. Parteneriatul cu UTCN este un pas în această direcție, însă dezvoltăm numeroase colaborări participative cu mediul universitar, cultural și artistic”, a spus Sorin Guttman, Project Manager al proiectului de reconversie urbană IULIUS la Cluj.

Astfel de parteneriate dintre grupul IULIUS și mediul universitar sunt active în toate orașele în care compania a dezvoltat proiecte – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava, creând oportunități multiple pentru tineri și nu numai, de la programe de internship în cadrul grupului, concursuri de artă, workshop-uri în rândul companiilor multinaționale prezente în clădirie de birouri, modernizarea unor laboratoare, târguri de job-uri etc., până la susținerea inițiativelor organizate de instituțiile de învățământ.

Proiectul de reconversie urbană a fostei platforme industriale Carbochim se află în etapa finală de avizare. Află mai multe despre demers pe www.partedincluj.ro!

CITEȘTE ȘI: