Nu s-a învățat minte. Un bărbat cu permisul anulat a fost prins cu alcoolemie record în Gherla.

Un bărbat din Gherla care avea permisul de conducere anulat a fost prins conducând cu o alcoolemie record.

Potrivit IPJ Cluj, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„La data de 5 iunie a.c., în jurul orei 15.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un bărbat, de 39 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe strada Romană din municipiu, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotes, fiind înregistrată o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o uniate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Totodată, s-a constatat că acesta are dreptul de a conduce anulat ca urmare a unor infracțiuni comise la regimul rutier.

În baza celor constatate și a probatoriului administrat în cauză, polițiștii Compartimentului Rutier Gherla au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gherla, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În continuare se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

