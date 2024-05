Bucură-te de arome asiatice autentice la noul magazin Taste of Asia, din Iulius Mall Cluj! (P)

Iulius Mall completează oferta culinară destinată pasionaților de experiențe gastronomice variate cu un nou concept de magazin, inspirat din energia vibrantă a marilor orașe asiatice.

Taste of Asia aduce o gamă variată de produse asiatice și ingrediente autentice, provenind din diverse regiuni ale Asiei. De la orez, tăiței și alge, la noodles, noodles instant și până la produse uscate și conserve, băuturi răcoritoare, ceai și cafea, lapte de cocos și snacks, magazinul te întâmpină cu o varietate de opțiuni, la prețuri competitive. Asezonează preparatele tale cu sosuri spicy sau condimente și bucură-te de dulciurile apreciate în toată lumea!

Pentru Taste of Asia calitatea este prioritatea numărul unu. În magazin vei găsi exclusiv ingrediente de cea mai bună calitate, asigurând o experiență culinară bogată. De asemenea, Taste of Asia pune accent pe inovație, prezentând constant rețete și produse noi pentru a oferi o experiență culinară unică și incitantă.

Noul concept al magazinului este adaptat publicului tânăr și are în vedere crearea unui ambient asiatic contemporan. Reprezentare vizuală, estetică și funcțională a legăturii între diferitele culturi asiatice, conceptul face trimitere la dinamismul contemporan și atmosfera din marile orașe asiatice, pline de lumină și mesaje transmise prin neoane colorate.

Taste of Asia este mai mult decât un brand, este o călătorie culinară. Vino la Iulius Mall Cluj și ,,Spice up your taste!”.