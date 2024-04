Locuitorii afectați de alunecarea de teren de pe strada Uliului, în ședința extraordinară de la Primărie

Vineri seară, o alunecare de teren s-a produs pe strada Uliului din municipiul Cluj-Napoca, accesul auto fiind închis pe strada afectată. Localnicii au intrat în Sala de sticlă a Primăriei în timpul ședinței extraordinare.

Locuitorii de pe strada Uliului, în Sala de Sticlă de la Primăria Cluj/ Foto: Oleg Ghilas - monitorulcj.ro

Vineri seară, o alunecare de teren s-a produs pe strada Uliului din municipiul Cluj-Napoca, accesul auto fiind închis pe strada afectată.

La fața locului s-a alocat un echipaj cu o autospecială din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, care a constatat că a fost afectată una dintre benzile de mers a carosabilului, pe o lungime de aproximativ 20 de metri. De asemenea, Prefectura Cluj a dispus stare de alertă.

La începutul ședinței extraordinare din 29 aprilie 2024 din Sala de Sticlă de la Primăria Cluj, mai mulți locuitori de pe strada Uliului au intrat pentru ași spune problemele.

Locuitorii de pe strada Uliului, în Sala de Sticlă de la Primăria Cluj/ Foto: Oleg Ghilas - monitorulcj.ro

La începutul ședinței, primarul Emil Boc a ținut să vorbească despre situația de criză.

„Încă de la începutul săptămânii trecute, ce am constatat că apar probleme și fisuri în stradă, am dispus monitorizarea 24 de ore din 24 de ore, iar pe măsură ce starea s-a agravat am dispus sistarea circulației și asigurarea permanenței cu Poliția Locală și de căutarea imediată de soluții.

Se face expertiza tehnică a stabili din ce cauză și ce soluție trebuie aplicată. Din păcate, aceasta este situația la Cluj, în toate dealurile avem probleme cu alunecările de teren. Acesta este Clujul, ne bucurăm că îl avem, dar sunt și soluții tehnice să rezolvăm problema. Repet, expertiza ne va spune din ce cauză și ce soluție să găsim. Până atunci am făcut nota de constatare, am solicitat experților propuneri, am găsit rute alternative de deplasare pentru cetățeni, am asigurat cu Poliția Locală informarea celor care doresc să știe ce se întâmplă, iar astăzi oamenii au o alternativă pe la Tăietura Turcului pentru a putea să ajungă acasă până se rezolvă problema.

Prin Comitetul Județean de Urgență am declarat stare de alertă (…) Important este că avem o soluție, nu este ideală, nu ne bucurăm că oamenii trebuie să facă un tur ca să ajungă acasă, dar acest lucru este ceea ce s-a putut face omenește posibil ca oamenii să aibă alternative. Vom grăbi expertiza în limitele legii și de asemenea intervenția pe lucrări”, a declarat edilul.

Știre în curs de actualizare

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: