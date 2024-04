Zeci de elevi din toată țara s-au „bătut” la copt prăjituri, la Competiția WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari. VIDEO

Competiția WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari la Cluj: O zi specială pentru talentele din patiserie și brutărie. Cei mai buni vor reprezenta România la Lyon/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Sâmbătă, 13 aprilie, a avut loc un eveniment deosebit la Centrul de Inovație Puratos din Cluj-Napoca. Este vorba despre Competiția Națională WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari, organizată în parteneriat cu Bakery School România, Liceul Tehnologic ,,Marin Grigore Năstase” Tărtășești jud. Dâmbovița, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca și găzduită de Centrul de Inovație Puratos Cluj, este înregistrată în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare 2023-2024, nr. 24750/29.01.2024 și se găsește la poziția 11, capitolul O Învățământ profesional și tehnic, punctul 1 Concursuri școlare pe domenii/Discipline de studii.

Acest eveniment a reprezentat o oportunitate unică pentru tinerii talentați din industria de brutărie, patiserie și ciocolaterie din România. Competiția, care s-a desfășurat conform formatului WorldSkills și este recunoscută de Ministerul Educației, a adus împreună 19 elevi din diferite licee de profil din întreaga țară, respectiv: Liceul Tehnologic De Meserii și Servicii – Buzău, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” – Oradea, Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc” – Galați, Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Liceul Tehnologic Cezar Nicolau – Brănești, Colegiul Economic – Râmnicu Vâlcea, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” – Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic Marin Grigore Năstase – Tărtășești, Colegiul Economic Virgil Madgearu – Iași, Colegiul „Vasile Lovinescu” – Fălticeni, Colegiul „Emil Negruțiu” – Turda.

Elevii aveau 3 ore la dispoziție să pregătească tartele/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Fiecare dintre școlile participante a organizat etapa locală, din care profesorul coordonator a ales pe cine să trimită.

„Ne dorim tare mult să încurajăm tinerele talente să-și urmeze visul”

„Ne dorim tare mult să încurajăm tinerele talente să-și urmeze visul și să creadă cu tărie că pot urma o carieră și în domeniul dulce al cofetăriei sau în arta brutăriei. Se pun reflectoarele de multe ori pe alte meserii însă pe acestea care implică foarte multă creativitate, muncă în laborator, de obicei stau de o parte și ne dorim să îi punem mai mult în lumină și să arătăm cât de creativi sunt și cât de talentat poți să fi în industria de panificație”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Andreea Ciocănescu, Marketing Manager la Puratos.

Câștigătorii vor forma lotul național, care va beneficia de stagii de pregătire intensivă în străinătate, alături de experți de talie internațională, precum și oportunitatea de a reprezenta România la Olimpiada Internațională de Meserii WorldSkills Lyon 2024, în luna septembrie

„Pentru WorldSkills fiecare elev are o pasiune, un lucru care îi place și îi dă valoare și îi încurajăm să aibă curajul să meargă spre profesia pe care îi reprezintă. Miza noastră este să le oferim tuturor o posibilitate de afirmare din punct de vedere profesional. Elevii care participă la competiția de astăzi au șansa să reprezinte România la finala olimpiadei la WorldSkills Lyon care va avea loc în septembrie 2024. Prin urmare dintre cei 9 participanți de la Cofetari-patiseri și de la brutari, se va alege un câștigător care va reprezenta România, dar tot odată vor avea posibilitatea de a face parte din lotul național care se va pregăti intens prin stagii internaționale pe care le vom pune la dispoziție alături de experți.

Credem că experiența din aceste competiții este importantă pentru elevi pentru a intra în atmosfera competițională. Este un proces de învățare pentru ei pentru că probele sunt integral practice, dar este un proces de învățare și pentru profesori și pentru școli”, a declarat Simona Păcurar, Project Manager la WorldSkills România.

Programul competiției a fost unul extrem de încărcat și captivant. Începând cu probele pentru Cofetărie-Patiserie la ora 08:30 și continuând cu evaluarea preparatelor până la ora 12:30, ziua a fost plină de emoție și tensiune. Apoi, între 13:30 și 17:30, s-a desfășurat proba pentru specializarea de brutărie. Elevii au fost supravegheați și evaluați de către experți și specialiști români, iar criteriile de evaluare au inclus acuratețea rețetei, respectarea timpului și, desigur, gustul preparatelor.

Juriul a fost atent la fiecare detaliu

Evaluarea si recunoașterea excelenței în domeniul cofetărie - patiserie va fi realizată de:

Laura Stan - doctor inginer în cercetare și analiza senzorială a alimentelor și controlul produselor la USAMV Cluj

Andra Pavel – cofetar coordonator al cofetăriei Nadiniere;

Ioana Romanescu - fondator Cupcake Philosophy;

Irina Gavrilă – coordonator masterclass Tehno G;

Flavian Dobre - Master Pastry Chef, Campion mondial, european si olimpic.

Pentru domeniul brutărie, evaluarea a fost făcută de:

Ion Daniel brutar artizan, fondator Brutăria Casa del Pan;

Raluca Chisbora – maestru brutar Brutăria Dorbob;

Irina Gavrilă - coordonator masterclass Tehno G;

Marius Șandor inginer tehnolog La Casa

Pentru a vedea cum văd jurații această competiției, monitorulcj.ro le-a luat câteva păreri.

Laura Stan: Mă uit în primul rând să văd cum își organizează locul de muncă, cum își păstrează igiena și cum organizează ingredientele. Mă uit la calitate, temperaturi, viteză, procesare, detalii care face diferența pentru că toate acestea duc la un produs care este de o anumită calitate. O secundă poate schimba cu totul produsul final.

Legat de competitori se vede că sunt destul de bine pregătiți, sunt emoționați, dar unii dintre ei reușesc să-și gestioneze foarte bine partea emoțională și să se concentreze.

Irina Gavrilă: Noi ne ocupăm pe echipamente în industria alimentară și mă uit din punct de vedere tehnic la competitori, dacă știu să folosească ustensilele pe care le au la îndemână, dacă au spațiu liber, este foarte important după fiecare etapă să ne curățăm ustensilele. Se vede că unii dintre ei au emoții, este cu suspans, însă mi se par pregătiți. Se vede că nu este prima oară când fac asta, că o fac cu o pasiune.

Ioana Romanescu: Vom juriza din punct de vedere tehnic, dar și produsul final. Personal mă uit și la componentele pentru că o tartă este formată din mai multe lucruri. Se vede că acești copii sunt foarte pasionați și cu tehnici corecte. Viitorul sună bine.

O parte din tartele făcute de elevi/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Competitorii au reușit să-și stăpânească emoțiile cu brio, iar tartele pe care le-au făcut au ieșit perfecte din toate punctele de vedere.

De exemplu, Matei Natalia, elevă la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Raluca Ripan, a pregătit 6 tarte cu fistic, zmeură și jeleu, 6 tarte cu ganache de ciocolată și caramel sărat și 6 tarte cu patissiere și yuzu.

„Mama mea este bucătăreasă și mi-a plăcut foarte mult în bucătărie. Mi-am zis că dacă pot să învăț bucătăria de ce să nu învăț și cofetăria”, a declarat Natalia.

Matei Natalia, tânăra care va face parte din lotul României la Olimpiada Internațională de Meserii WorldSkills Lyon 2024/ Foto: Paula Copaciu-monitorulcj.ro

Unul dintre competitori și-a sărbătorit ziua de naștere

Pe lângă emoțiile competiției și concentrația maximă în timpul probelor, evenimentul a fost marcat și de o zi specială pentru unul dintre competitori. În mijlocul agitației și provocărilor, unul dintre elevii participanți și-a sărbătorit ziua de naștere, aducând o notă de bucurie și camaraderie în atmosfera deja încărcată de adrenalină. Nancu Cătălin a venit tocmai de la Liceul Tehnologic Cezar Nicolau din Brănești, Ilfov, pentru a participa la competiție.

Tânărul a ales ca tartele lui să fie despre primăvară și a făcut tarte cu fructe de pădure, 6 tarte cu lămâie și 6 tarte cu caramel și banane.

„M-am gândit prima dată la tarta cu lămâie că este o prăjitură răcoritoare de vară, după ce o cumperi te răcorește, iar cea cu fructe de pădure am ales-o pentru că toată lumea mănânce acest fruct. Eu cel puțin sunt un adept. Cea cu caramel a fost ideea domnului Horia Vârlan și sper că mi-a ieșit și l-am făcut mândru. (Cum ai fost în competiție - n.red.) Am fost foarte relaxat din cauza doamnei profesoare, a directoarei și dirigintei pentru că mi-au spus așa Câștigi, nu câștigi, tu ai participat, alții stau în pat, dar tu ai plecat 6 ore pe drum să înveți unele experiențe. Sunt foarte mândru de ce am realizat astăzi”, a transmis tânărul patiser.

Nancu Cătălin/ Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Lotul Național WorldSkills COFETARI-PATISERI:

Locul I: Matei Natalia Irina, de la Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” CLUJ-NAPOCA, profesor coordonator Rotar Adriana Reghina

Locul II: Dumitrache Andreea Ionela Dâmbovița, de la Liceul Tehnologic „Marin Grigore Nastase” Tărtășești, profesor coordonator Oșan Cristina

Locul III: Burlan Daniela Georgiana, de la Liceul Tehnologic „Marin Grigore Nastase” Tărtășești, profesor coordonator Oșan Cristina

Locul 1 merge la Olimpiada Internațională de Meserii WorldSkills Lyon 2024 în septembrie, iar Lotul Național se va pregăti la competiții de antrenament în afara țării pentru participarea la EuroSkills Herning 2025.

Despre Bakery School

Bakery School România este prima școală în sistem dual din România dedicată industriei de cofetărie, patiserie și brutărie. În septembrie 2022, Bakery School a deschis a doua școală la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Raluca Ripan, Cluj-Napoca. La Bakery School învață 93 de elevi, din care 61 sunt din cadrul Liceului Tehnologic Marin Grigore Năstase din comuna Tărtășești, județul Dâmbovița, și 32 din cadrul Colegiului Tehnic Raluca Ripan din Cluj-Napoca.

Despre Puratos

Grupul Puratos este unul dintre cei mai importanți producători globali de materii prime pentru industria de panificaţie, patiserie şi ciocolaterie. Compania a fost fondată în Belgia în 1919, cu sediul central la Bruxelles, are peste 9.000 de angajaţi în 71 de ţări, deține 63 de unităţi de producţie şi 88 de centre de inovaţie, oferind clienților ingrediente calitative și nutritive adaptate cerințelor locale.

Produsele Puratos sunt comercializate în peste 100 de ţări. Puratos România oferă materii prime pentru sectorul alimentar şi servicii specializate clienților săi din sectorul industrial, artizanal și retail printr-o reţea de 10 filiale la nivel național şi prin cele două centre de inovație, din București și Cluj-Napoca, destinate testării de produse și ingrediente inovatoare.

Compania a fost înființată în anul 1995, în București, având în prezent o unitate de producție în județul Ilfov, cu trei linii de producţie distincte (linie de margarină, linie de pudre pentru patiserie şi brutărie, respectiv o linie pentru umpluturi cu fructe, creme pe bază de apă și glazuri) şi 150 de angajaţi.

Despre WorldSkills România

Fundația WorldSkills România susține performanța profesională în rândul tinerilor, pentru succesul personal și dezvoltarea României prin:

promovarea excelenței în domeniul profesional;

oferirea de experiențe de învățare relevante în diverse domenii profesionale;

facilitarea colaborării între diversele organizații implicate în sprijinirea orientării, formării, integrării și dezvoltării profesionale a tinerilor, pentru o mai bună corelare între sistemul de educație și piața muncii.

Fundația WorldSkills Romania se concentrează în special pe profesiile din domeniul tehnic și vocațional.

