Inițiativă inedită! Elevii Liceului Unitarian „János Zsigmond” primesc fructe de sezon în pauze și învață ce înseamnă un stil de viață sănătos. FOTO

Inițiativă inedită! Elevii Liceului Unitarian „János Zsigmond" primesc fructe de sezon în pauze și învață ce înseamnă un stil de viață sănătos.

Liceul Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca le-a oferit elevilor, de la mic la mare, fructe proaspete de sezon, învățându-i pe cei mici importanța unui stil de viață sănătos.

Liceul Unitarian „János Zsigmond" din Cluj-Napoca le-a oferit elevilor, de la mic la mare, fructe proaspete de sezon, învățându-i pe cei mici importanța unui stil de viață sănătos.

În România fiecare școală are propriile standarde pentru mesele oferite elevilor. Liceul Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca le-a oferit elevilor, de la mic la mare, fructe de sezon proaspete.

Începută în anul 2015, ziua populară a fructelor de miercuri a atras atenția celor mici și nu numai.

Zsolt Solymosi, directorul adjunct al Liceul Unitarian „János Zsigmond” din municipiul Cluj-Napoca a venit cu o inițiativă inedită pentru a le arăta celor mici și nu numai importanța unui stil de viață sănătos prin alimentație.

Alimentația reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali al omului. Sănătatea și echilibrul fiecăruia dintre noi se află în corelație directă cu hrana. Deprinderea unei alimentații adecvate, aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viață sănătoasă. Fructele și legumele sunt esențiale pentru un mod de viață sănătos iar deprinderea de la o vârstă cât mai fragedă este esențială.

Atâta timp cât sezonul de toamnă o permite, sute de kilograme de mere, pere, prune și struguri au împânzit holul școlii pentru a concentra atenția copiilor asupra alimentației sănătoase.

Elevii mai mari se oferă voluntar pentru a ajuta la spălarea și tăierea fructelor. Zsolt Solymosi, directorul adjunct al liceului și inițiatorul inițiativei, a declarat reporterilor monitorulcj.ro că toate fructele pe care le mănâncă cei mici în pauză sunt din grădinile părinților sau de la producători locali.

Elevii Liceului Unitarian „János Zsigmond" din Cluj-Napoca primesc fructe de sezon în pauze și învață ce înseamnă un stil de viață sănătos

Elevii mai mari se oferă voluntar pentru a ajuta la spălarea și tăierea fructelor.

Atâta timp cât sezonul de toamnă o permite, sute de kilograme de mere, pere, prune și struguri au împânzit holul școlii pentru a concentra atenția copiilor asupra alimentației sănătoase.

„Este un proiect inițiat de școala noastră. Ideea a fost ca cei cărora nu le plac fructele să aibă ocazia să încerce. Totul este făcut de copii, spălat de copii, adus de copii, finanțat de părinți. Cei care au grădina la sat și culeg acum pentru vie aduc și restul se cumpără. Practic în fiecare miercuri toată școala are șansa să guste din fructe. Acum sunt fructele de sezon și peste 2-3 luni trecem pe banane și pe mandarine. Ca să nu fie aglomerație teribilă cu 800 de elevi, pauza de la 8:50 este pentru cei mici, cea de la 10 pentru gimnaziu și pauza mare liceu”, a declarat pentru monitorulcj.ro Zsolt Solymosi.

Potrivit directorului adjunct, părinții care nu au grădină să aducă fructe oferă bani.

„Sunt părinți care nu pot aduce fructe, dar trimit 50 sau 100 de lei și mergem la Dezmir să găsim producători locali și totul se ridică la 1.500 de lei. Proiectul care există de la stat cu fructe m-a enervat în momentul în care am văzut că trimit fiecare măr împachetat în plastic”, a adăugat Zsolt Solymosi.

Elevii mai mari se oferă voluntari pentru a spăla fructele

„Vin părinții și îmi spun că sunt șocați”

Conform părerii din partea părinților, mai mulți copii gustă fructele în aceste zile, care altfel nu le-ar plăcea să le mănânce.

„Vin părinții și îmi spun că sunt șocați că copilul lor a mâncat o banană. Sunt lucruri pe care nu le-am gustat niciodată pentru că am crezut că nu sunt bune și imediat cum vezi că iubirea ta din clasă mănâncă un fruct începi și tu să mănânci. E foarte simplu de făcut, ideea aceasta mi-a venit când am văzut cât de mulți părinți avem care strâng via și merele în septembrie și octombrie. Sunt multe venite din Cojocna, Valea Arieșului, am 60 de copii care sunt la internat și toți au grădină și vorbim aici de hectare. Peste două săptămâni avem o altă zi inedită. Am o familia care aduce 8 saci de sute de kilograme cu porumb zaharat pe care le fierbem și copiii stau aici cu sare și îl mănâncă”, a declarat Zsolt Solymosi.

Elevii Liceului Unitarian „János Zsigmond” au fost încântați de această inițiativă și consideră că mai multe școli ar trebui să urmeze acest exemplu.

„De obicei nu sunt o fană al fructelor. Recunosc, nu mănânc fructe acasă dar ziua fructelor de miercuri m-a făcut să-mi schimb mentalitatea. Dintre toate fructele care sunt aranjate aici cel mai mult îmi plac merele”, a declarat pentru monitorulcj.ro o elevă din clasa a VIII-a.

O elevă din clasele 1-4 a declarat reporterilor că dacă ar putea ar lua totul de pe masă.

Elevii de la Liceul Unitarian „János Zsigmond" în pauză

Liceul Unitarian „János Zsigmond" din Cluj-Napoca le-a oferit elevilor, de la mic la mare, fructe proaspete de sezon, învățându-i pe cei mici importanța unui stil de viață sănătos

