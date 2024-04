Emil Boc, apel pentru adoptarea probelor video și a radarelor fixe: „Cu dovada în mână, nu ai ce să le faci”

Primarul Emil Boc a relansat apelul său către Legislativ să introducă în lege probele video și radarele fixe pentru sancționarea șoferilor iresponsabili.

Boc cere din nou adoptarea radarelor fixe pe străzile din România. Foto: captură foto Municipiul Cluj-Napoca Facebook

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a făcut apel din nou la Parlament și la ministerele implicate să adopte un proiect de lege prin care șoferii să poată fi sancționați pe baza probelor video și a radarelor fixe.

Edilul a vorbit despre un accident petrecut recent în Piața Avram Iancu, în care o mașină a pătruns cu viteză în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, catalogând gestul șoferului drept unul „criminal”.

„Gesturi criminale. (...) Gândiți-vă, ca fapt divers, că cu dovada în mână nu ai ce să le faci, dacă nu sunt implicați într-un accident. Mă tot bat cu Parlamentul ăsta al României să adopte odată... Poliția locală nu are competențe, dar nici Poliția Rutieră națională nu are ce să facă, poate să vină să se uite pe cameră, să se uite că ăla a trecut pe roșu cu 100 km/oră și cam atât. Sunt foarte revoltat, pentru că asta cer de vreo patru ani de zile tuturor ministerelor implicate. Cer două lucruri: să pot sancționa în baza probelor video și să putem aplica radare fixe. Altfel, nu putem aduce situația asta sub control, mai ales cu cei care își bat joc de reguli. În continuare se refuză adoptarea unei asemenea soluții. Dacă te duci în strănătate, ai trecut pe autostradă cu 140 km/oră, vine amenda acasă. Nu poți să spui că în Europa nu există legislația aceasta, că noi am fi buricul târgului dacă am face acest lucru. Rămân la părerea că democrația este un ansamblu de reguli și proceduri, iar regulile și procedurile trebuie să fie valabile pentru toți și să protejeze viața. Când o asemenea regulă ne ferește de cei care ar avea tentația aceasta să circule prin oraș cu viteză, să treacă pe roșu, acestea sunt acte criminale, după părerea mea și aici trebuie restaurată ordinea, cu fermitate, fără patimă”, a declarat Emil Boc, la un post local de radio.

Potrivit edilului, deși municipiul are cel mai performant sistem de camere video pentru monitorizarea circulației, înregistrările nu pot fi folosite pentru sancționarea șoferilor iresponsabili, ci doar pentru controlul și observarea traficului: „Am investit o grămadă de bani, avem cred cel mai performant sistem de camere video de monitorizarea circulației din România, dar degeaba. Stau și mă uit la ele, dar ne ajută să vedem doar drumurile congestionate, să reglăm unda verde, dar ar avea mult mai mult potențial”, a afirmat Boc.

„Văd cu ochii mei în oraș pe unii care sfidează legea”

Nici reducerea vitezei de circulație în oraș sau montarea unor semne de avertizare nu ar ajuta la prevenirea unor situații similare cu accidentul din Piața Avram Iancu, este de părere Emil Boc. Singura soluție, în opinia edilului, rămâne sancționarea celor care încalcă legea.

„Dacă e 30 km/oră limita sau 50 km/oră, cum e acum, și ei tot trec cu 100 km/oră, ce am rezolvat? Nu cred că aceasta este o soluție, ci să îl sancționezi pe vinovat, să ai modalități în care îl poți sancționa în timp real. Văd cu ochii mei, de multe ori, în oraș, pe unii care sfidează pur și simplu legea, se duc, la revedere. Pot să mă uit pe cameră, să văd numărul la mașină, dar atât. Cine trece cu 100 km/oră nu stă să îmi citească mie plăcuța avertizoare. Nu trebuie să inventăm apa caldă, dar dacă nu îi identifici, nu poți să pui un milion de polițiști în oraș, de aceea avem avansul tehnologic, pentru a putea să monitorizăm artere de circulație prin sistem video. Dacă am numărul la mașină, dacă văd cine a trecut cu viteză sau pe roșu, lasă-mă să îi trimit acasă plic cu amenda. A fost vorba că afectează viața personală, că dacă trimit acasă în plic și vede că în mașină era doamna cu amantul, distrugi viața de familie. Ok, dar atunci trimiți numai numărul la mașină, data, ora și locul. Dacă nu spui cine a fost la volan, iei permisul celui care are mașina pe numele lui”, mai arată edilul.

Radarele fixe nu pot fi folosite pentru sancționare

Primarul Emil Boc pledează de ani buni pentru introducerea unor radare fixe pe străzile municipiului Cluj-Napoca și pentru crearea unui cadru legislativ compatibil, astfel încât șoferii care depășesc viteza să poată fi sancționați de poliție. Boc așteaptă ca legea să fie modificată, iar introducerea radarelor fixe să fie constituțională.

Sute de aparate radar vor fi montate pe autostrăzile, drumurile naționale și cele județene din toată România, dar și pe autospecialele Poliției, începând din 2024, declara Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), toamna trecută. Proiectul prevede instalarea a 500 de radare fixe și 300 de radare mobile în perioada 2024-2026.

„Este un proiect derulat împreună cu Poliția Română. Vor fi montate cel puțin 500 de radare fixe și alte 300 de radare mobile pe cele mai importante drumuri din România. CNAIR se va ocupa de montarea radarelor fixe, iar poliția va monta pe autospeciale radarele mobile. Totul va fi automatizat. În momentul în care un radar înregistrează depășirea vitezei, imaginile sunt stocate și trimise către centru. Acolo, un polițist va analiza înregistrarea și, dacă se confirmă abaterea, va dispune sancțiunea conform legii”, a explicat reprezentantul CNAIR.

Radarele nu vor avea doar rolul de a identifica șoferii care depășesc viteza legală, ci ele vor fi folosite și pentru monitorizarea traficului. Astfel, potrivit CNAIR, în vizorul radarelor vor fi și șoferii care conduc agresiv.

