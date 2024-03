Controversă! Merge sau nu merge liftul pentru persoane cu dizabilități de la sediul vechii Primării?

Actorul clujean Bob Rădulescu susține că liftul pentru persoanele cu dizabilități de la sediul Primăriei de pe Eroilor nu funcționează de doi ani. Primăria îl contrazice. Cine are dreptate?

Actorul clujean Bob Rădulescu a adus în atenția publicului o problemă îngrijorătoare cu privire la accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Într-o postare emoționantă pe Facebook, el a subliniat că platforma liftului destinată urcării și coborârii persoanelor cu dizabilități nu funcționează de 2 ani.

În mesajul său, Bob Rădulescu a descris întâmplarea în care a ajutat o mamă și pe fiul ei cu dizabilități să coboare scările din sediul primăriei, după ce a constatat că liftul nu funcționează de 2 ani.

„Dragă Primărie a Municipiul Cluj-Napoca, nu știu dacă știi, dar la sediul de pe Bulevardul Eroilor, platforma lift destinată urcării și coborârii persoanelor cu dizabilități aflate în scaune cu rotile nu funcționează de 2 ani!!! De 2 ani de zile!!!!!

Știi cum am aflat asta? Ajutând ieri o mămică aflată cu băiețelul cu dizabilități în cărucior și pe care cărucior l-am coborât pe scările de acolo, de la camera 15 până la parter.

Așa am aflat că de 2 ani liftul respectiv nu funcționează, că numărul de telefon al firmei din București care a montat liftul și unde am sunat ieri de 3 ori nu mai este valabil, că nu au adresă de mail unde sa-i contactez, dar i-am promis mamei lui Iustin, că așa-l cheamă pe băiețelul ei cel drag, că o să te întreb dacă știi ceva despre situația asta și poți s-o remediezi.

Și am plecat ieri de acolo gândindu-mă la orașul de 5 stele, la silicon valiul României, la orașul smart și copleșit de tech and digital la PR-ul de Rai pe pământul ardelenesc care e Cluju' și la cei 2 ani de zile în care nimeni, nici un om din clădirea aia, un administrator, un portar, un inspector, un agent, un polițist local, un primar sau viceprimar, oricine dintre sutele de angajați din subordinea primăriei, chiar nimeni nu a văzut? Nu a știut? Nu a aflat? Nimeni nu s-a sesizat?

Chiar nu a făcut nimeni nimic în 2 ani să remedieze situația și să avem un lift funcțional, lift care ar trebui sa fie un gest de empatie, normalitate și respect pentru omul de lângă noi, pentru un cetățean din comunitate care are viața mai grea și e imobilizat într-un scaun cu rotile?

Dragă Primărie...atât de rușine mi-o fost ieri...”, a scris actorul Bob Rădulescu.

Monitorulcj.ro a cerut un punct de vedere de la Primăria Cluj legată de această situație:

„Liftul destinat persoanelor cu dizabilități de la sediul Primăriei din Piața Unirii funcționează, iar ultima verificare a acestuia a fost făcută luni, 11 martie 2024, de către firma care asigură mentenanța. Acesta este destinat exclusiv celor care folosesc scaune rulante.

Din motive de siguranță, liftul nu poate fi folosit în alt scop, de exemplu pentru accesul cărucioarelor pentru copii și este operat numai de angajații Primăriei, la solicitarea persoanelor în cauză. De asemenea, angajații Primăriei asigură asistență tuturor persoanelor care solicită ajutor la urcarea scărilor ce duc la ghișee”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj.

De asemenea, Primăria a trimis reporterilor o filmare cu liftul respectiv care este funcțional.

